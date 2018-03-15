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Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за $59 тыс. Почему снижена цена?

16.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Дом в скандинавском стиле — далеко не первый проект Евгения. На счету молодого человека несколько коммерческих и жилых объектов. Евгений по натуре перфекционист, а потому каждый объект доведён до идеала. Дом цвета санторини выполнен в скандинавской стилистике: панорамные окна, сдержанный дизайн, высокие потолки и изобилие света. В помещениях сделан акцент на комфорте, удобстве и экологичности.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

— Прежде чем приступить к реализации нового проекта, я изучаю референсы: архитектурные и интерьерные решения, которые мне больше всего близки. Дальше происходит компиляция идей и рождение концепции — того, что я действительно хочу построить. Стоит сказать, что ни дизайнеры, ни декораторы не создают ничего революционного. Мы работаем с тем, что востребовано на рынке. Сегодня актуален скандинавский стиль, а потому я решил сделать современный дом с уютным интерьером, в котором приятно жить и отдыхать.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

— Один из самых сложных и ответственных этапов в строительстве — выбор участка. От того, насколько он ровный и удобный в освоении, будет зависеть и сложность, и стоимость всего мероприятия. Порой только за выравнивание площадки ты отдашь больше, чем за землю. Это нужно учитывать.

К слову, этот участок купил случайно: приехал смотреть другой, встретился с председателем, чтобы уточниться по задолженностям, оказалось — в населённом пункте продаётся несколько участков. Этот понравился больше других, так как он находится на самой высокой точке, рядом лесополоса, почти нет соседей, хороший панорамный вид. При продаже площадка напоминала лес, сегодня — деревья выкорчеваны, территория засеяна газоном. Однако, на мой взгляд, абсолютно ровный участок лишён жизни. Здорово, когда остаётся ощущение нетронутой природы, реализован ландшафтный дизайн и интересный рельеф. Под снегом не видно, но здесь получилось добиться ощущения парка.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

— На мой взгляд, каждый дом должен иметь свою индивидуальность, а потому все мои проекты не похожи друг на друга. Ничего хорошего не будет, если ты начинаешь копировать дома, ставя работу на поток. Дом — это уникальное дитя, в которое ты вкладываешь свою душу, стараешься сделать его совершенным и ни на кого не похожим. Конечно, конструктивные решения схожи, но не начинка.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

— После покупки участка я определяюсь с проектом и начинаю работу с подрядчиком. На этом этапе мы совершенствуем планировки, продумываем «начинку» вплоть до расположения мебели, техники и даже светильников. Это позволяет сделать интерьер единым, продумав и просчитав всё до мелочей. Всё наполнение чётко становится в размеры, мы не думаем о том, как постфактум вместить диван или холодильник — в интерьере всё просчитано заранее.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Площадь выставленного на продажу дома — 68 «квадратов», жилая зона — 44 кв.м, крытая терраса — 10 кв.м. Здесь реализована кухня, объединённая с гостиной, с выходом на террасу, две спальни и санузел. Высота потолков во всём доме варьируется от 2,8 до 4,5 метра, что добавляет помещению воздуха и света. Строительство дома заняло 7 месяцев, год постройки — 2017-й.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

— Одну из комнат я специально оставил нетронутой, чтобы будущий владелец смог оборудовать здесь именно то, что ему необходимо: будь то детская, кабинет или гостевая спальня. Комната светлая и просторная, отделана деревом.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Дом укомплектован импортной техникой и мебелью. Встроенная кухня с плитой Welssgauff, холодильник Вeko, душ Coliseum, бойлер Zanussi, окна Salamander. На всё, включая сам «каркасник», есть гарантия. Особое внимание Евгений уделил качеству материалов и эргономичности. Фасад здания покрашен импортной краской, установлены дорогостоящие сливы, терраса оснащена подсветкой и розетками, кровля — металлочерепица.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Дом расположен в 22 километрах от Минска в московском направлении. Почти до самой деревни ведёт скоростная трасса (в аэропорт), лишь последние несколько километров нужно преодолеть по асфальтированной дороге не самого лучшего качества. Путь от дома до столичного микрорайона Уручье занимает не более 25 минут на автомобиле. Рядом есть остановка общественного транспорта, откуда каждый час курсирует маршрутка в Минск. Помимо этого, есть и железнодорожное сообщение с городом — ж/д станция «Загорье».

Теперь о нюансах. Дом расположен в садовом товариществе «Химик» вблизи деревни Подыгрушье и зарегистрирован как дача. Прописаться здесь можно лишь временно. Есть вопрос и по коммуникациям — для того, чтобы дом использовать круглогодично, на участке придётся бурить колодец. Пока в дом проведена сезонная вода. Отапливается объект электрическими конвекторами, причём каждая комната подключена отдельно. Если один из конвекторов выходит из строя, в доме всё равно будет тепло.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?
Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Отметим, что объект есть в базе Realt.byи продаётся за $59 тыс. Аналогичных домов «под ключ» в продаже единицы. В своей ценовой категории это один из самых красивых и продуманных объектов, который подойдет как для временного, так и для постоянного проживания.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Занятно, но в последнее время строительство жилья в садовых товариществах набирает особую популярность. Совсем недавно мы писали о даче за $170 тыс. в садовом товариществе «Боровая», покупатель на которую нашелся в день публикации материала.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Еще больший резонанс вызвала история минчанина, который продал столичную квартиру, построив дом в садовом товариществе «Звезда» за $30 тыс. И в первом и во втором случае зарегистрироваться в домах можно только временно, однако эти сложности собственников не испугали.

Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за тыс. Почему снижена цена?

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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В базе Realt.by появился интересный объект — полностью укомплектованный дом цвета Санторини за $59 тыс. Коттедж совершенно новый и готовый для проживания, расположен в...

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