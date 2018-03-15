Редкое предложение: под Минском продаётся ярко-синий дом в скандинавском стиле за $59 тыс. Почему снижена цена?

— Один из самых сложных и ответственных этапов в строительстве — выбор участка. От того, насколько он ровный и удобный в освоении, будет зависеть и сложность, и стоимость всего мероприятия. Порой только за выравнивание площадки ты отдашь больше, чем за землю. Это нужно учитывать.

К слову, этот участок купил случайно: приехал смотреть другой, встретился с председателем, чтобы уточниться по задолженностям, оказалось — в населённом пункте продаётся несколько участков. Этот понравился больше других, так как он находится на самой высокой точке, рядом лесополоса, почти нет соседей, хороший панорамный вид. При продаже площадка напоминала лес, сегодня — деревья выкорчеваны, территория засеяна газоном. Однако, на мой взгляд, абсолютно ровный участок лишён жизни. Здорово, когда остаётся ощущение нетронутой природы, реализован ландшафтный дизайн и интересный рельеф. Под снегом не видно, но здесь получилось добиться ощущения парка.