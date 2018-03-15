Белорусская народная республика была провозглашена против воли Первого Всебелорусского съезда, избранная временная власть не имела законного права провозглашать БНР и образовывать правительство, а, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, говорить о «празднике независимости» «государственного образования» «филькиного типа» нельзя. Такое мнение на официальном сайте выразили представители Коммунистической партии Беларуси.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Статья с названием «Свята незалежнасці» БНР — что это?" труд коллективный — в качестве автора указан идеологический отдел Минского горкома КПБ. В материале ставится под сомнение роль БНР в истории страны.

«Ежегодно в канун 25 марта некоторые «национально ориентированные «патриоты» затевают политическую возню вокруг этой даты. Не стала исключением и нынешняя «юбилейная» дата. Интересно, а какую такую особую историческую роль БНР сыграла в жизни белорусского народа, что ее 100-летие станут отмечают некоторые свядомыя? Чем явилось то самое «историческое образование»? Ведь в 1918 году не срослось, хотя и прилагались усилия отдельных немощей», — говорится в статье.

Авторы описывают хронологию событий 1917−1918 годов и приходят к выводам: «независимая» (кавычки авторские, — Прим.) БНР провозглашена против воли Первого Всебелорусского съезда, а избранная временная власть не имела законного права провозглашать БНР и образовывать правительство. А наличие так называемого правительства, флага, герба, печатей и иных «дзяржаўных» бланков не могут служить доказательством государственности.

«Можно ли, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, говорить о «празднике независимости» «государственного образования» филькиного типа, находившегося под немецкой оккупацией. Неужели плавно наступает консенсус по поводу Независимости? Еще год-два назад такого и представить себе невозможно было — официальное открытие памятной доски, подростки в майках Погоня, наклейки на авто», — заключают авторы статьи.

В этом году, напомним, впервые за многие годы празднование Дня Воли проходит фактически на государственном уровне. Кроме большого концерта и митинга 25 марта, в Минске целую неделю проходят мероприятия с участием официальных лиц.

Эта статья о роли БНР стала не единственной на сайте Компартии. В предыдущем материале «Антинародный и кровавый путь БНР» автор — доктор философских наук Лев Криштапович — утверждает, что «проталкивая идеологию БНР в белорусское самосознание, «белорусизаторы» делают это для того, чтобы подчеркнуть неправильность избранного белорусами пути развития, попытаться навязать чуждые нашему народу ценности, а значит, в корне пересмотреть политику государства».

По мнению Криштаповича, из этого вытекает важнейшая задача для деятельности всех структур белорусского общества и государства: вернуть общерусскую историю, общерусское сознание во все сферы жизнедеятельности белорусского общества. Вернуть общерусскую историю в исторические учебники, вернуть общерусскую историю в литературу и искусство, в театр и кино, на радио и телевидение, в газеты и журналы, в систему воспитания и образования.

Правда, риторика официальных лиц изменилась. Об этом на международной конференции, посвященной 100-летию БНР, заявил доктор исторических наук, профессор, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

«Сегодня позиция государственных властей такова, что толчком к появлению современного понимания белорусской нации стал Всебелорусский съезд, далее — БНР, потом — СССР, ныне — Республика Беларусь», — сказал депутат.