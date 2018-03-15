И ваших, и наших. В России устраивают глобальную проверку молочного рынка

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести проверку молочной продукции, рассказал источник, знакомый с текстом поручения вице-премьера. Собеседник РБК уточняет, что в рамках проверки в рознице закупаются образцы молока, сливочного масла и творога, которые затем направляются для исследования в лаборатории Роспотребнадзора и Россельхознадзора, чтобы сделать вывод о реальной доле фальсификата на рынке.



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О поручении Дворковича проверить молочную продукцию знает и сотрудник молокоперерабатывающей компании. По его информации, пробы отбираются в магазинах, проверка не затрагивает производителей.

Впервые такая проверка проводится на федеральном уровне и впервые сразу три ведомства работают совместно, констатирует один из собеседников РБК.

Под эгидой «открытого правительства»

Проверку курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, уточняет источник на молочном рынке. По его словам, Абызову поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.

В пресс-службе «открытого правительства» подтвердили, что работают над таким поручением. «Сейчас на площадке „открытого правительства“ проходит обсуждение контроля качества молочной продукции, проходят исследования, в том числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям», — передал через представителя Абызов.

Представители Аркадия Дворковича, Россельхознадзора и Роскачества отказались от комментариев. В пресс-службе Роспотребнадзора сочли невозможным обсуждать документ правительства для служебного пользования.

Надзорные ведомства регулярно проводят проверки продукции в магазинах сети «в плановом режиме», утверждает представитель группы «Дикси». По его словам, какого-либо уведомления именно об этой проверке не было и внеплановые отборы молочной продукции в эти дни также не проводились. В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») отказались от комментариев. В сетях Metro Cash & Carry и «Лента» на запросы не ответили.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»), в PepsiCo и Danone, крупнейших производителях молочных продуктов, от комментариев также отказались.

Два ведомства — два мнения

Уровень качества отдельных видов продуктов питания оставляет желать лучшего, утверждают в «открытом правительстве». Там приводят данные, согласно которым на июль 2017 года количество недовольных качеством детского питания, мяса, молока и молочных продуктов выросло почти в два раза — до 15% населения. Более четкого государственного контроля, считают в «открытом правительстве», требует продукция, закупаемая по госконтрактам и поступающая в соцучреждения — больницы, школы, детские сады.

«Вопрос фальсификации продовольствия регулярно обсуждается в правительстве, и было пожелание первых лиц на площадке „открытого правительства“ раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, есть ли фальсификат или нет», — утверждает один из собеседников РБК на рынке. Всех волнует качество молока, при этом оценки двух надзорных ведомств — Россельхознадзора и Роспотребнадзора — разнятся, уточняет другой источник.

В январе 2017 года помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявлял о «массовой фальсификации пищевых продуктов». «По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас — нет», — говорил тогда Алексеенко. В Роспотребнадзоре тогда не подтверждали эти данные, назвав самыми некачественными продуктами импортную рыбу и бахчевые.

Не совпадали мнения двух надзорных ведомств и по качеству отдельно взятой молочной продукции. Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что в некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата (продуктов, произведенных с нарушением стандартов с использованием растительных жиров) может достигать 50%. Больше всего нарушений было найдено в ходе проверок сыра и сметаны.

У Роспотребнадзора качество российской молочной продукции, напротив, не вызывало серьезных нареканий. В ведомстве указывали, что в последние годы удельный вес несоответствующих нормам и качеству молочных продуктов, а также фальсификата снижался. Например, по данным Роспотребнадзора, в 2017 году удельный вес фальсифицированных молочных продуктов составил 3,9% против 4,3% в 2016 году. Отечественная молочная продукция — более качественная и безопасная, в то время как доля импортной продукции в забракованных партиях в последние годы растет, заявляла замруководителя ведомства Ирина Брагина.

Возможная реформа

«Открытое правительство» утвердило методику исследований, которой будут руководствоваться два надзорных ведомства, поэтому на этот раз расхождений в результатах проверок быть не должно, уточняет один из собеседников РБК.

В самом «открытом правительстве» говорят, что проверка молочной продукции проводится в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Эта реформа, по словам Абызова, призвана «коренным образом» изменить культуру взаимодействия контрольно-надзорных органов с бизнесом, избавить его от «ковровых» проверок и одновременно с этим обеспечить «качественно новый уровень безопасности жизни и здоровья граждан».

Вопрос возможного объединения Россельхознадзора и Роспотребнадзора в «открытом правительстве» не прокомментировали. Обсуждается вопрос разработки системы, в рамках которой одно уполномоченное правительством ведомство будет иметь возможность обеспечивать контроль за качеством продуктов питания «от поля до прилавка», говорил Абызов в феврале этого года в интервью телеканалу РБК.

Своего молока не хватает

Производство молока в России в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 1,2%, до 31,1 млн т. Выпуск товарного молока, которое идет в переработку, по оценкам «Союзмолока», в прошлом году составил 21,2 млн т, что на 3% больше, чем годом ранее. Производство сливочного масла в 2017-м увеличилось на 7,8%, до почти 270 тыс. т, сыров — на 5,5%, до 462 тыс. т.

Но производимого в России молока не хватает для удовлетворения запросов населения. Как заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович, в России есть «дефицит молока»: страна не может обеспечить собственным производством примерно 25% от объема потребления.

Недостающие объемы молока Россия в основном завозит из Беларуси — на эту страну приходится около 80% всех импортных поставок, оценивает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Качество белорусской молочной продукции регулярно вызывает нарекания у Россельхознадзора. Последний скандал разразился в прошлом месяце, когда Россельхознадзор заявил, что Россия с 26 февраля приостановит поставки молока, сливок и другого молочного сырья из Беларуси, в котором было выявлено больше всего нарушений. Но срок введения ограничений несколько раз переносился, а впоследствии запрет, который должен был вступить в силу 15 марта, был отменен.