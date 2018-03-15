В Гродно митинг к 100-летию БНР разрешен, но у организаторов возникли проблемы с электричеством

Гродненские власти Гродно власти разрешили празднование 100-летия БНР">разрешили провести митинг и концерт к 100-летию провозглашения БНР в Коложском парке 25 марта. Однако у организаторов возникли трудности. Оказалось, что в месте проведения мероприятия невозможно подключиться к электричеству. Сейчас активисты ищут возможность установки портативного генератора и собирают деньги на проведение праздничного митинга.





— В Гродно есть несколько мест для проведения массовых мероприятий, но власти разрешили провести митинг только в Коложском парке. К сожалению, централизованные электрические сети там устарели и возможности подключения к ним нет. Мы направили письмо в горисполком с просьбой поспособствовать решению данной проблемы, однако за такое короткое время, что осталось до митинга, власти ничего сделать не могут, — говорит председатель гродненской организации БНФ Вадим Саранчуков.

Активисты продолжают заниматься организацией концерта и митинга. Планируется, что помимо основных мероприятий, будет работать фуд-корт, а также небольшая ярмарка с сувенирной продукцией.

Сейчас организаторы начали сбор средств на сайте Talaka.by. Деньги нужны на само проведение мероприятия, оплату аренды сцены и аппаратуры, оплату коммунальных услуг. На данный момент собрано чуть более тысячи рублей из нужных 8720 рублей.