В Китае началась кампания по изменению названия белорусского государства на китайском языке. Раньше на китайском наша страна называлась Белая Россия или Белоруссия, теперь будет Беларусь. Об этом написал в Twitter посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, который и стал инициатором переименования.



Сверху старый иероглиф, читающийся как «Белая Россия» или «Белоруссия», снизу — «Беларусь».

Фото: твиттер Кирилла Рудого

Рудый рассказал, что о переименовании уже уведомили китайскую сторону.

Как пояснил посол, сегодня для жителей Китая белорусы — выходцы из страны под названием «白俄罗斯» — «Белая Россия» или «Белоруссия», где白bái — прилагательное, обозначающее «белый», 俄é — прилагательное, одним из значений которого является «русский», а сочетание罗斯 luósī традиционно используется как «Русь».

«На практике данное некорректное название страны на китайском языке проявляется в непонимании большинством китайцев, о каком государстве идет речь. Наверняка всем белорусам, которые когда-либо учились или работали в Китае, приходилось объяснять, что мы не часть России, не один из российских регионов и нет такой страны под названием «黑俄罗斯» — „Черная Россия“», — говорит Рудый.

Посол подчеркивает, что в официальных документах ООН и Конституции Республики Беларусь закреплено название «Республика Беларусь» либо «Беларусь».

«С лингвистической и смысловой точек зрения наиболее правильным переводом названия нашей страны является «白罗斯» без иероглифа «俄», что на китайском языке будет звучать как «Беларусь», а не «Белоруссия» и лишит вероятного отождествления белорусского государства с Российской Федерацией. Посольство Республики Беларусь в КНР обращается ко всем китаеязычным друзьям отныне использовать правильное название нашей страны «白罗斯». Давайте говорить и писать правильно!» — призвал Рудый.

Возможно, кампания, запущенная послом, станет началом общемировой и Беларусь станет Беларусью на всех языках.

История вопроса

Напомним, что официальное название нашей страны было зафиксировано еще в 1991 году отдельным законом: Республика Беларусь или Беларусь (в сокращенных или составных названиях). Название также зафиксировано в главном законе страны — Конституции 1994 года. С того времени прежний термин — Белоруссия — исчез даже из традиционных названий (например, газета «Советская Белоруссия» была переименована в «СБ. Беларусь сегодня»).

Но в русском языке за рубежом единообразия до сих пор нет. Например, большинство украинских СМИ использует официальный вариант. А в российских ситуация обратная: ведущие телеканалы (Первый, РТР, НТВ), информационные агентства (РИА «Новости», ТАСС) и онлайн-издания («Медуза», «Лента», РБК) пишут «Белоруссия». В качестве аргумента представители медиа ссылаются на нормы русского языка. Среди российских филологов единого мнения нет.

В начале года после долгих споров Русская служба корпорации Би-би-си сменила подход в именовании некоторых стран бывшего СССР, в том числе Беларусь перестали называть Белоруссией.