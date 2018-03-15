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Власти готовы продать "Гомсельмаш" за сумму не менее 500 млн долларов
16.03.2018 14:05 — Новости Экономики | Tut.by
Власти Беларуси допускают продажу акций «Гомсельмаша» стратегическому инвестору на условиях реализации инвестиционного проекта холдинга. Данная информация размещена на
Инвестором должна быть компания, занимающая «ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники».
Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестпроекта участников холдинга должен быть не менее 500 млн долларов, говорится в сообщении.
Окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с инвестором, уточнили в Минпроме.
Всего Министерство промышленности Беларуси выставило на продажу в 2018 году госпакеты акций 19 открытых акционерных обществ, в том числе
Ранее сообщалось, что интерес к «Гомсельмашу» проявляли «Ростсельмаш» и китайские компании.
Недавно посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый
Суть взаимных требований можно понять из эмоционального текста, опубликованного в январе газетой «
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Инвестором должна быть компания, занимающая "ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники". Окончательная сумма будет уточнена...
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