Подъехал не с парадного входа, тепло пообщался с поварами. Президент посетил часть внутренних войск

Александр Лукашенко в преддверии 100-летия внутренних войск МВД посетил в столице войсковую часть 5448. Чтобы увидеть объективную картину, кортеж президента прибыл не к парадному входу, а заехал во двор парково-хозяйственного комплекса, сообщает БЕЛТА .



Фото: president.gov.by

Президент осмотрел, в каких условиях содержится и обслуживается техника, интересовался, что состоит на вооружении части и внутренних войск в целом.

Как оказалось, часть боксов для техники пустует. Они создавались в советские времена, а тогда все строилось с размахом. В современных условиях такое количество техники просто не востребовано. Александр Лукашенко поручил подумать, какое применение им можно найти, учитывая, что они находятся недалеко от центра Минска.

«Это огромная территория. Думайте, что мы тут будем размещать и как будем использовать», — потребовал он.

Проинспектировал президент и столовую, где тепло пообщался с поварами и продегустировал солдатский обед, что для работников кухни стало сюрпризом. «Ленинградский рассольник», говядина в кисло-сладком соусе, гречневая каша и компот — такое меню в этот день ожидало военнослужащих части.

Президенту также продемонстрировали состав сухих пайков: печенье, сок, тушенка, каши, рыбные консервы, гороховый суп, шоколад, конфеты, паштет, сгущенка и кофе.

Уже на улице президент пообщался с военнослужащими, посмотрел за ходом занятий с личным составом.

Президент ознакомился с условиями быта военнослужащих — посетил класс специальной подготовки, где в этот момент проходили занятия, комнату досуга и информирования, тренажерный зал, спальные помещения.

Еще одним пунктом посещения части стала демонстрация образцов формы одежды и экипировки военнослужащих внутренних войск. Президенту показали форму для разных задач и условий несения службы. Вся она выполнена из высокотехнологичных тканей, которые обеспечивают комфорт и высокую функциональность.

Александр Лукашенко также ознакомился с образцами военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск. Ему, в частности, были представлены бронеавтомобили, специальная техника, автобусы и легковые автомобили, стрелковое оружие.

В воскресенье внутренние войска МВД Беларуси отметят свой юбилей. 18 марта 1918 года в Витебске была создана конвойная команда из 23 добровольцев. Эта дата считается днем образования внутренних войск МВД, напоминает ОНТ .