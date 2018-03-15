Глава МИД Украины о миротворцах из СНГ: Я очень скептически к этому отношусь

В состав миротворческой миссии на Донбасс должно войти более 15 тысяч военных, чтобы они смогли контролировать всю территорию. Среди миротворцев могут быть японцы. А к миротворцам из СНГ глава МИД Украины Павел Климкин относится скептически. Об этом он заявил в интервью BBC .



Глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в штабе ООН. 14 октября 2015 года. Фото: UN Photo/Mark Garten

По словам Климкина, количество миротворцев не может быть 2 или 4 тысячи, поскольку кроме контроля отвода вооружения нужен полицейский компонент, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией.

«Поэтому, конечно, для оккупированного Донбасса 500 полицейских — мало. Что касается состава миссии — это должна определять ООН. Но, конечно, это не должна быть Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми говорили, и не только в Европе. Например, с японцами. Они — известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежные. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия», — пояснил глава МИД.

К миротворцам из стран СНГ министр относится скептически, но не исключает «какой-то их очень ограниченной роли». И подчеркивает, что состав миссии должен быть приемлем для всех сторон [конфликта].

Напомним, белорусская сторона о готовности помочь разрешить конфликтную ситуацию в Украине заявила еще в 2014 году. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что готов послать белорусские войска в Украину, чтобы развести воюющие стороны. В середине ноября прошлого года во время рабочей поездки в Москву глава МИД Владимир Макей повторил готовность Минска отправить своих миротворцев на Донбасс.

В феврале заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль заявила , что Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«А если мы исключаем НАТО (из возможного участия в миротворческой миссии. — Прим.) то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже участвуют в миссии», — сказала Зеркаль.