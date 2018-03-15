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Торги на БВФБ 16 марта: доллар подорожал, курсы евро и российского рубля снизились

16.03.2018 14:59 — Новости Экономики | news.21.by  
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Торги на БВФБ 16 марта: доллар подорожал, курсы евро и российского рубля снизились По итогам торгов 16 марта установлены следующие курсы валют:

- курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами ПОВЫСИЛСЯ на 0,0043 BYN ( 0,22%) и был зафиксирован на уровне 1,9624 BYN/USD;

- курс евро стал НИЖЕ на 0,0032 BYN  (-0,13%) и по итогам торгов составил 2,4171 BYN/EUR;

- курс российского рубля УМЕНЬШИЛСЯ на 0,0221 BYN (-0,64%) за 100 RUB и теперь равен 3,4133 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 16 марта составил 27,837 млн. BYN, увеличившись по сравнению с предыдущими торгами (10,920 млн. BYN).

Объем торговли евро составил 18,402 млн. BYN, что также выше объема торгов в четверг (13,912 млн. BYN).

Объем торговли российским рублем по сравнению с торгами 15 марта тоже увеличился и составил 17,463 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 13,144 млн. BYN).

 
 
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В пятницу, 16 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли заключительные торги иностранными валютами на текущей неделе

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