Качеству молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание - Леонид Заяц

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16 марта, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Качеству и безопасности молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Заяц принял участие в семинаре-совещании на тему "Перспективные направления и пути повышения качества производимого в Гродненской области молока", который прошел сегодня в Волковысском районе.

"Молочная отрасль - одно из важнейших направлений в агропромышленном комплексе. Качеству молочной продукции в Беларуси придается повышенное значение. Мы сегодня не только кормим население, но и огромную часть готовой продукции экспортируем на рынки третьих стран. И в этом случае наша главная задача - обеспечить безопасность продукции", - отметил Леонид Заяц.

Во время семинара его участники ознакомились с используемым лабораторным и иным оборудованием для определения качества молока, проведения профилактических мероприятий животных на молочно-товарном комплексе "Яново" ОАО "Хатьковцы", а также с порядком приемки поступающего от сельхозорганизаций молока в ОАО "Беллакт". Были рассмотрены и другие практико-ориентированные вопросы.

"Сегодня мы увидели новые технологии и подходы в организации производства молока. Нам продемонстрированы методы, которые можно в кратчайшие сроки внедрить на любой ферме и обеспечить контроль качества производимой продукции", - отметил Леонид Заяц. Активно ведется работа по так называемой электронной ветеринарной сертификации. "Мы хотим соединить наши электронные сертификаты с сертификатами Российской Федерации, специалисты заинтересованных ведомств двух стран работают в тесном контакте, чтобы обеспечить сопровождение нашей продукции электронными ветеринарными сертификатами", - подчеркнул министр.

Организован семинар по инициативе Комитета государственного контроля Гродненской области совместно с Гродненским облисполкомом и Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

"Сегодня важно вооружить людей знаниями, опытом, навыками для того, чтобы они не допускали ошибок. На проведение подобного семинара ориентировали и последние контрольные мероприятия. Главная его цель - еще раз отработать взаимодействия производителя молока с переработчиком на всех стадиях для того, чтобы добиться стабильно высокого качества выпускаемой продукции", - отметил председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко. Он подчеркнул, что от успехов в молочном скотоводстве во многом зависит экономика как сельского хозяйства в целом, так и отдельных организаций и предприятий. Повышение качества выпускаемой продукции приводит к улучшению финансового состояния как производителей молока, так и предприятий перерабатывающей отрасли.

"Качество любой продукции, в том числе и молока, для производителя должно быть на первом месте. Из хорошего сырья всегда можно сделать хороший продукт. От этого зависят и сроки хранения продукции, и безопасность питания. Качественный продукт - это и новые рынки сбыта", - добавил первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук. Он подчеркнул, что до конца 2018 года в регионе планируется довести долю молока сорта "Экстра" в общем объеме до 60%. Также поставлена задача существенно увеличить объем производства.-0-