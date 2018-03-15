Стало известно, когда в Минске откроется крупный ТЦ DiaMond и какой там будет гипермаркет

Крупный торговый центр DiaMond city возле Малиновки откроется летом 2018 года. Мы узнали, почему перенеслись сроки запуска, какой именно гипермаркет там будет и на какой поток посетителей рассчитывают в ТРЦ.



Фото предоставлено «Миллениум Групп»

Торгово-развлекательный центр DiaMond на пересечении кольцевой и улицы Громова начали строить в 2013 году, а летом 2017-го сдали объект в эксплуатацию .

Застройщиком выступает холдинг «Миллениум Групп», в который входят официальные дилеры грузовиков Scania и машин Mitsubishi в Беларуси, а также одна из крупнейших в стране компаний грузоперевозок «ТЭП Белгрузавтотранс».



Фото предоставлено «Миллениум Групп»

Изначально планировалось, что торговый центр на 52 тысячи «квадратов» откроется в декабре 2017 года. Но сроки сначала сдвинулись на март, а сейчас — на июль. Директор ЗАО «ДиаМант сити» Александр Павлов объясняет, что дата запуска завязана на нового якорного арендатора.

Ранее предполагалось, что оператором зоны гипермаркета может стать Green, но в итоге в DiaMond city остановились на «Гиппо». Объект займет площадь более десяти тысяч квадратных метров.

— Мы рассматривали все крупные розничные сети гипермаркетов. Но остановились на «Гиппо» в обновленном формате, — говорит Павлов.



Фото предоставлено «Миллениум Групп»

В «ДиаМант сити» считают, что «Гиппо» — надежный и динамично развивающийся ритейлер.

— После покупки сети магазинов «Белмаркет», «Гиппо» становится крупнейшей розничной сетью гипермаркетов и по товарообороту, и по количеству объектов, — добавляет директор.

По словам Павлова, сейчас они также ведут переговоры с операторами по торговле одеждой, спортивными товарами, товарами для дома и техникой. Для их входа в DiaMond city уже все готово. Отделка завершена и арендаторы приступили к технической модернизации помещений.

































Торговый центр планируют открыть с не менее 70% работающих магазинов. Помимо них здесь расположится детский развлекательный центр на тысячу квадратных метров, фудкорт на 400 мест и четыре ресторана.

В торговом центре рассчитывают на поток в 800 тысяч человек в месяц. Это примерно 26 тысяч человек в день. Объем прямых (средства собственника) и привлеченных (средства арендаторов) инвестиций в DiaMond city оцениваются в сумму около 55 миллионов долларов.

Отметим также, что при строительстве торгового центра применили новые для Минска решения и технологии. Так, здание сделано из художественного бетона. В Беларуси никто не проектировал и не строил таких объектов, рассказывал ранее Александр Павлов.



Фото предоставлено «Миллениум Групп»

Все железобетонные изделия индивидуально для DiaMond city производились на двух литовских заводах и монтировались здесь «с колес». Гарантированный срок службы такого объекта — сто лет.

Еще летом мы интересовались, не опасаются ли в «Миллениум Групп» того, что некоторые не оценят бетонный фасад торгового центра.

— Это бетон. Это как дерево или железо. И красить его — значит, лишить его привлекательности. Например, в Берлине новый аэропорт сделан полностью из художественного бетона, и никто его не планирует красить. И это надо просто понять, — говорил тогда Александр Павлов.