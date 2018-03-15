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Четыре фигуранта из дела "Белого легиона" требуют через суд компенсации
16.03.2018 15:54 — Новости Экономики | Tut.by
Бывшие обвиняемые по делу о подготовке массовых беспорядков требуют компенсации морального вреда. Об этом
Коллективный иск поступил в суд Московского района столицы от Андрея Дундукова, Виктора Мороза, Сергея Стрибульского и Виктора Данилова.
Мужчины хотят получить компенсацию за свое задержание, привлечение в качестве обвиняемых и содержании под стражей.
Так как ответчиком заявлено Министерство финансов, то компенсацию предполагается получить напрямую из казны. Такой порядок предусмотрен Гражданским кодексом.
«Заявители связывают свои моральные страдания с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ, с чувством правовой незащищенности, с преуменьшением для некоторых из них социального и профессионального статуса», — рассказали в «Весне».
Предварительное судебное слушание назначено на 27 марта.
Напомним, что дело по ст. 293 УК (Подготовка массовых беспорядков) началось в марте 2017-го, накануне Дня Воли, с
Прошли массовые задержания, фигурантами по этому делу проходило 35 человек. Через несколько месяцев КГБ
Параллельно с этим расследовалось дело о вооруженном формировании (там обвиняемыми проходили 20 из упомянутых 35 человек). Но и это дело
Оба этих уголовных дела получили в прессе название
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Мужчины провели за решеткой несколько месяцев и требуют возместить моральный вред.
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