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Четыре фигуранта из дела "Белого легиона" требуют через суд компенсации

16.03.2018 15:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бывшие обвиняемые по делу о подготовке массовых беспорядков требуют компенсации морального вреда. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Напомним, год назад прошли массовые задержания активистов накануне Дня Воли, в том числе выходцев из объединения «Белый легион» — но в итоге расследование прекратили.


Виктор Данилов после освобождения из СИЗО в июне 2017-го, фото с сайта nn.by

Коллективный иск поступил в суд Московского района столицы от Андрея Дундукова, Виктора Мороза, Сергея Стрибульского и Виктора Данилова.

Мужчины хотят получить компенсацию за свое задержание, привлечение в качестве обвиняемых и содержании под стражей.

Так как ответчиком заявлено Министерство финансов, то компенсацию предполагается получить напрямую из казны. Такой порядок предусмотрен Гражданским кодексом.

«Заявители связывают свои моральные страдания с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ, с чувством правовой незащищенности, с преуменьшением для некоторых из них социального и профессионального статуса», — рассказали в «Весне».

Предварительное судебное слушание назначено на 27 марта.

Напомним, что дело по ст. 293 УК (Подготовка массовых беспорядков) началось в марте 2017-го, накануне Дня Воли, с письма некой «фрау А.» на имя президента. Гражданка Германии с белорусскими корнями сообщила о якобы готовящихся «провокациях» в Минске.

Прошли массовые задержания, фигурантами по этому делу проходило 35 человек. Через несколько месяцев КГБ прекратил их уголовное преследование. Людей стали отпускать на свободу.

Параллельно с этим расследовалось дело о вооруженном формировании (там обвиняемыми проходили 20 из упомянутых 35 человек). Но и это дело прекратили.

Оба этих уголовных дела получили в прессе название «дело «Белого легиона».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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Мужчины провели за решеткой несколько месяцев и требуют возместить моральный вред.

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