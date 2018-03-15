Разогнались: прирост ВВП за два месяца составил 5,6%

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-феврале вырос на 5,6% после роста в январе на 4,6%. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Объем ВВП в текущих ценах составил 17,2 млрд рублей.

Объем промышленного производства в январе-феврале 2018 г. вырос на 10,3% до 17,2 млрд рублей. В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-февраль 2018 г. превысил уровень прошлого года.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования (на 28,7%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 27,5%), фармацевтических продуктов и препаратов (на 15,4%), изделий из дерева и бумаги (на 14,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 12,5%), химических продуктов (на 11,3%).

Выпуск сельхозпродукции за два месяца составил 1,612 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 2%.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы в живом весе 297,9 тыс. тонн (+0,8% к январю-февралю 2017 г.), молока произведено 1,128 млн тонн (на 3,8% больше), яиц — 523,3 млн штук (на 1,2% больше).



На 1 марта в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов (+1,1%), свиней — 2,7 млн голов (минус 3%).

Белорусская экономика в 2017 году выросла на 2,4% при прогнозе 1,7%, то есть вышла на предусмотренные пятилетней программой параметры роста, и компенсировала отставание 2016 года, считают в правительстве. Власти прогнозируют, что в текущем году прирост ВВП составит 3,4%. Оценки международных организаций более сдержанные.