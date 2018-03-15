ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разогнались: прирост ВВП за два месяца составил 5,6%

16.03.2018 17:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-феврале вырос на 5,6% после роста в январе на 4,6%. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Объем ВВП в текущих ценах составил 17,2 млрд рублей.

Объем промышленного производства в январе-феврале 2018 г. вырос на 10,3% до 17,2 млрд рублей. В 12 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-февраль 2018 г. превысил уровень прошлого года.

Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования (на 28,7%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 27,5%), фармацевтических продуктов и препаратов (на 15,4%), изделий из дерева и бумаги (на 14,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 12,5%), химических продуктов (на 11,3%).

Выпуск сельхозпродукции за два месяца составил 1,612 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 2%.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы в живом весе 297,9 тыс. тонн (+0,8% к январю-февралю 2017 г.), молока произведено 1,128 млн тонн (на 3,8% больше), яиц — 523,3 млн штук (на 1,2% больше).

На 1 марта в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов (+1,1%), свиней — 2,7 млн голов (минус 3%).

Белорусская экономика в 2017 году выросла на 2,4% при прогнозе 1,7%, то есть вышла на предусмотренные пятилетней программой параметры роста, и компенсировала отставание 2016 года, считают в правительстве. Власти прогнозируют, что в текущем году прирост ВВП составит 3,4%. Оценки международных организаций более сдержанные.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-феврале вырос на 5,6% после роста в январе на 4,6%. Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россия недосчиталась 2,4 млрд долларов из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика