МИД Литвы: никаких опасных инцидентов на Игналинской АЭС не было

На Игналинской АЭС (ИАЭС) не было никаких происшествий, которые могут классифицироваться как ядерные инциденты. Об этом говорится в направленной Минску ответной ноте, сообщает МИД Литвы.



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«Со ссылкой на информацию компетентных литовских ведомств в ноте МИД говорится, что на ИАЭС в упомянутый период не произошло никаких представляющих опасность для общества инцидентов, радиационный фон не менялся», — говорится в пресс-релизе.

В МИД Литвы пояснили, что в комплексе для утилизации и хранения твердых радиоактивных отходов проводились «горячие» испытания. Во время этих испытаний выяснилось, что два крана для извлечения отходов из старых хранилищ не соответствуют требованиям технического проекта, поэтому работы были остановлены до тех пор, пока не будут устранены несоответствия.

МИД отмечает, что эти несоответствия не могут классифицироваться как ядерные инциденты по Международной шкале ядерных и радиологических инцидентов (INES), так как не были превышены предельные показатели доз облучения сотрудников и не были установлены выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду.

Напомним, 13 марта литовские СМИ сообщили , что во время переноса отработанного ядерного топлива на Игналинской АЭС в Литве выяснилось, что радиоактивный уровень веществ выше, чем ожидалось.

14 марта МИД Беларуси вручил послу Литвы ноту , в которой белорусская сторона выражала обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС, призвала Вильнюс провести тщательное расследование происшествия и проинформировать белорусскую сторону о его результатах.

На следующий день глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил , что расценивает ноту как ответ на претензии Литвы по поводу инцидентов во время строительства в Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.