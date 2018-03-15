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Предприятиям облегчат оплату задолженности за энергоресурсы

16.03.2018 20:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Предприятиям, которые накопили долги за энергоресурсы, облегчат расчеты по просроченным платежам. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В частности, принятым указом № 110 образовавшаяся до 1 января 2016 года и не погашенная по 31 декабря 2017 года задолженность предприятий за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию зафиксирована в белорусских рублях исходя из курса, установленного Нацбанком на 1 января 2016 года. Пересчет этой задолженности в связи с изменением официального курса белорусского рубля производиться не будет.

Одновременно потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими до 1 января 2018 года зафиксированной на 1 января 2016 года задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019 года при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Принятие указа позволит уменьшить издержки потребителей и энергоснабжающих организаций белорусской энергосистемы и тем самым создать предпосылки для увеличения их выручки и прибыли, а также роста налоговых платежей в бюджет.

Документ принят в целях поддержки реального сектора и стимулирования экономического роста.

 
 
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Задолженность предприятий за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию, образовавшуюся до 1 января 2016 года и не погашенную по 31 декабря 2017...

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