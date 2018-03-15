|
Предприятиям облегчат оплату задолженности за энергоресурсы
16.03.2018 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
Предприятиям, которые накопили долги за энергоресурсы, облегчат расчеты по просроченным платежам. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
В частности, принятым указом № 110 образовавшаяся до 1 января 2016 года и не погашенная по 31 декабря 2017 года задолженность предприятий за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию зафиксирована в белорусских рублях исходя из курса, установленного Нацбанком на 1 января 2016 года. Пересчет этой задолженности в связи с изменением официального курса белорусского рубля производиться не будет.
Одновременно потребители освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов, при погашении ими до 1 января 2018 года зафиксированной на 1 января 2016 года задолженности, а также при ее погашении до 1 января 2019 года при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Принятие указа позволит уменьшить издержки потребителей и энергоснабжающих организаций белорусской энергосистемы и тем самым создать предпосылки для увеличения их выручки и прибыли, а также роста налоговых платежей в бюджет.
Документ принят в целях поддержки реального сектора и стимулирования экономического роста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность предприятий за потребленные ими природный газ, электрическую и тепловую энергию, образовавшуюся до 1 января 2016 года и не погашенную по 31 декабря 2017...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии