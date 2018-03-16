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Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси

17.03.2018 13:34 — Новости Экономики | БелТА  
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Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне "B3" (ранее - "Caa1"), подтвердили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

При этом прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга страны до уровня "B3" связано в первую очередь с укреплением экономики Беларуси. Такое изменение прогноза отражает улучшение позиции страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций.

Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси - с "Caa1" до "B3", потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне "B2" (было "B3"), потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте - на уровне "Caa1" (было "Caa2").

Международное рейтинговое агентство Moody's занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor's и Fitch Ratings входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне "B3" (ранее - "Caa1"),...

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