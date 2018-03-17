«Сегодня так активно голосуют, что душа радуется», — говорят в избирательных комиссиях города Сураж Брянской области. Город находится в 20 километрах от белорусско-российской границы. И раньше, как рассказывают местные, они активно ездили в Могилевскую область на закупы: за молочными продуктами, колбасой, сигаретами, иногда одеждой. Но в последние годы все поменялось, и теперь белорусы приезжают в Сураж, чтобы закупиться на продуктовой базе, в «Магнитах» или магазине одежды.





В Сураже живет около 11 тысяч человек. В городе смешался частный сектор и двух- и пятиэтажные дома, многоэтажек нет. Средняя зарплата — около 10 тысяч рублей (примерно 180 долларов). Но местные говорят, что за последние несколько лет жить стало легче.

— Как-то все изменилось, цены у вас стали уж очень высокие. Раньше, конечно, было наоборот. Теперь мы к вам не ездим, а вот белорусы из Костюковичей машинами и вагонами приезжают. Нам везут в сумках сигареты и спиртное, а у нас покупают рыбу, крупу, окорочка. Говорят, дешевле, — рассказывает председатель избирательной комиссии на участке в фабричном общежитии Ольга Филипповна и добавляет, что не знает, стала ли Россия лучше жить. — А бог его знает. Я всегда говорю, что белорусы лучше нас живут. У вас интеллект выше, дороги лучше, в любую деревню заедь — все заборчики одинаковые и выкрашены. Я вот отдыхала в санатории у вас в Беларуси — так это же не сравнить.





На выборах президента России голосуют местные, в основном, за Путина. Администратор единственной гостиницы Суража Наталья говорит, что большинство ее знакомых о других кандидатах никогда и не слышали. А вот Ксению Собчак все знают, но всерьез никто не воспринимает.

— Да вы что? Все же видели, как ее пьяной выносили из клубов. А теперь она в президенты? — удивляется Наталья.

О том, что проголосовали за Путина, люди с радостью рассказывают на выходе с избирательного участка.





— Мы проголосовали за самого хорошего человека, который сидит в большом доме. За Путина, конечно! — говорит местный житель Иван. — Он молодец, все делает. И с вашим батькой дружит, и страну в руках держит правильно. А остальные болтуны, только говорить могут.

— По мне, так Путин пусть хоть 40 лет будет у власти, — добавляет председатель комиссии Ольга Филипповна. — Я буду знать, что мои сыновья здесь, а не где-то воюют. У меня два взрослых сына, они уже отслужили, их уже не заберут. Один служил при Ельцине, второй — при Путине. Так это же две разные армии, не сравнить совсем. А если даже и призовут, то я сама пойду в первых рядах, я военнообязанная. Те, кто сейчас воюет в Сирии или Украине, — так это по контракту, люди знали, на что шли.

Молодая семья, Ирина и Сергей, тоже проголосовали за Путина. Говорят, что жить в последние годы стали лучше.

— Если выбрать другого, начнется война. А так будет спокойно, — говорит Ирина. — А то, что Россия уже ввязалась в несколько конфликтов, то это все не Путин, он еще держит, чтобы хуже не было. А если выбрать Жириновского, то совсем худо будет. У нас все благодаря Путину.

«Кандидата выбирала по дебатам, проголосовала за Жириновского»

В Сураже есть крупное производство — фабрика, выпускающая картон и гофротару. Когда-то она была в лидерах не только на советской территории, но и в мире. На избирательный участок в общежитии работники фабрики пришли к 8 утра, чтобы успеть проголосовать до смены.





— У нас тут утром очередь стояла, когда участок был еще закрыт. Вообще хорошо идут. Если честно, так еще никогда не голосовали. Все потому, что президента выбираем, — говорит председатель комиссии Ольга Филипповна и рассуждает о том, как изменилась жизнь за 18 лет. — Если сравнить жизнь при Ельцине и Путине, то нас, Россию, стали уважать в мире. До этого кто с нами считался? Пускай там санкции, да все равно. Нас уважают — это главное.

О непривычно высокой явке говорят на многих участках города.

— Я не первый год работаю на выборах и очень удивлена. Наверное, это связано с тем, что выбираем президента. Такая гражданская активная позиция у людей. На депутатов так не ходят, — говорит член комиссии в Доме культуры.





Сюда тоже с самого утра идут и идут люди. Недалеко от входа висит афиша с анонсом концерта, который начнется в 12 часов.

— Ждем концерта, праздник ведь, — говорят в комиссии.

А вот привычных белорусам буфетов на участках нет.

— У нас никогда не было буфетов на участках, — удивляется нашему вопросу председатель комиссии в средней школе Виктор Яковлевич. — У вас есть? Хорошо придумали.

— Сергеевна, девочка в первый раз голосовала, поздравить надо, — обращается помощница к председателю комиссии.

Девочку зовут Виктория, ей только исполнилось 18, голосует она впервые, за что ей вручают обложку для паспорта в цвета российского триколора. Остальным на выходе с участка вручают календарь с пейзажами Брянской области.





Виктория говорит, что выбрала своего кандидата самостоятельно, более того — с выбором родителей не совпадает.

— Выбирала по дебатам, посмотрела их по телевизору, посмотрела, как ведут себя все кандидаты и выбрала своего, — рассказывает Виктория.

— Ксению Собчак?

— Нет, конечно. Ее прошлое и то, что она говорит про людей, детей и женщин мне не нравится. Мне нравятся два кандидата — Путин и Жириновский, но больше Жириновский, я проголосовала за него, — говорит Виктория.

— Вам нравится, как он на дебатах выступал? Или следили за его деятельностью в Госдуме?

— Нет, как в Госдуме выступает не видела, не следила. Только дебаты смотрела. А еще подружка учится в его институте (Институт мировых цивилизаций — негосударственный вуз, основанный партией ЛДПР. — Прим.TUT.BY) и по ее каким-то словам я и определилась.





На участке в средней школе члены комиссии, когда слышат, что мы из Беларуси, вручают и нам подарки — календари с пейзажами Брянской области, предназначенные для голосующих.

— Белорусов очень люблю, — признается член комиссии Ольга Ивановна. — Они лучше живут, гораздо. Я вот езжу отдыхать в Бобруйск. Так продукты, конечно, очень дорогие у вас. И платье не купить — в два раза дороже, чем у нас. А вот жить у вас лучше, культура выше. Я вот приезжаю в санаторий, так меня по имени-отчеству называют! Здесь такого сервиса, конечно, нет. Я бы жила в Беларуси с удовольствием. Да, такая вот я непатриотка.

— Так, может, выберете сейчас президента и заживете лучше?

— Нам не нужен другой президент. Мы своего президента никому не отдадим! — перебивает коллегу помощник председателя комиссии.





На выходе из школы стоит милиционер. Он не местный, из Брянска, но проголосовал на участке в Сураже. Говорит, кандидата выбрал быстро. Но кого — не признается.

— Россия лучше стала жить за поледние 18 лет? — спрашиваем у него.

— Не могу по этому поводу ничего сказать, — улыбается правоохранитель. — Все официальные комментарии у пресс-службы.

В 12 часов в Доме культуры начинается концерт народного вокального ансамбля «Жемчужины». Туда подтягиваются и те, кто голосовал на этом участке, и те, кто на других. Пенсионеры садятся на скамеечки в холле.

«Сегодня мы отдаем наши голоса за наше будущее, чтобы Россия наша была красивой, певучей, звонкой. С праздником вас!» — объявляют в микрофон и начинается концерт.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Обязательно надо идти голосовать, — кричит под громкую музыку своей приятельнице пенсионерка. — Я на тех, кто не голосует, злюсь очень. Говорю: вы что, не русские, не советские, не чтите Конституцию?

Концерт на телефон снимает мужчина и при этом что-то весело комментирует.

— Снимаю, потому что в шоке от такого сервиса, не ожидал, — улыбается Иван. — Я из Краснодара приехал, 1300 километров отмотал, тут случайно оказался — путешествую по России, вот решил заехать. Сейчас обязательно проголосую за Путина и поеду дальше. Красота, а не день.