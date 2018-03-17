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Завод "БелДжи" остается без директора. И.о. - первый замминистра промышленности

18.03.2018 16:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский стал исполняющим обязанности директора завода «БелДжи». Данную информацию TUT.BY подтвердили в Минпроме.


Дмитрий Батраков (справа) был директором «БелДжи» с 2012 года. Фото: пресс-служба президента

«Свидерский по поручению правительства исполняет обязанности директора «БелДжи», — сказал представитель Минпрома. Прежний руководитель «БелДжи» Дмитрий Батраков «в порядке перевода направлен на БАТЭ».

Стоит отметить, что более года назад Батраков уже покидал «БелДжи» и был назначен заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». Однако затем вернулся, чтобы запустить завод по сборке китайских автомобилей Geely.

20 марта в Министерстве промышленности состоится пресс-брифинг на тему выгодных условий для приобретения автомобилей производства «БелДжи». «В настоящее время предприятием совместно с белорусскими банками выработан механизм кредитования покупки отечественных легковых авто», говорится в сообщении. Ключевым спикером заявлен Геннадий Свидерский.

Собеседник в Минпроме пояснил, что Свидерский является «временным» руководителем «БелДжи».

17 ноября 2017 года Александр Лукашенко открыл завод «БелДжи». За прошедшее время предприятие столкнулось с рядом вопросов по производству и сбыту продукции. В частности, до лета «Белджи» должно выйти не менее чем на 50% локализации

В конце февраля вице-премьер Владимир Семашко должен был провести переговоры в Москве с президентом компании Geely и с российскими дилерами, чтобы «уже в IV квартале продавать 8 тыс. автомобилей в квартал». Мощность нового завода — 60 тыс. авто в год. В Беларуси в январе было продано только 35 машин Geely.

 
 
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