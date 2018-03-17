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Завод "БелДжи" остается без директора. И.о. - первый замминистра промышленности
18.03.2018 16:20 — Новости Экономики | Tut.by
Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский стал исполняющим обязанности директора завода «БелДжи». Данную информацию TUT.BY подтвердили в Минпроме.
«Свидерский по поручению правительства исполняет обязанности директора «БелДжи», — сказал представитель Минпрома. Прежний руководитель «БелДжи» Дмитрий Батраков «в порядке перевода направлен на БАТЭ».
Стоит отметить, что более года назад Батраков
20 марта в Министерстве промышленности состоится пресс-брифинг на тему выгодных условий для приобретения автомобилей производства «БелДжи». «В настоящее время предприятием совместно с белорусскими банками выработан механизм кредитования покупки отечественных легковых авто», говорится в сообщении. Ключевым спикером заявлен Геннадий Свидерский.
Собеседник в Минпроме пояснил, что Свидерский является «временным» руководителем «БелДжи».
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Более года назад Батраков уже покидал "БелДжи".
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