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Минск в апреле объединит нефтянников Центральной и Восточной Европы

18.03.2018 17:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 9 по 11 апреля в Минске пройдет Международная Конференция «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы». Об этом говорится в сообщении компании Confidence Capital, которая является организатором мероприятия.

«Задачей конференции является не просто получение информации из первых рук о состоянии нефтегазовых рынков стран Центральной и Восточной Европы — стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Румынии, Болгарии, стран Балтии, Украины, Беларуси, Европейской части России, а налаживание деловых контактов с пред­ставителями торгово-транспортного сектора этих стран», говорится в сообщении.

Делегаты конференции обсудят текущее состояние мирового рынка нефти, нефтепродуктов и СУГ, ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах, торговые потоки нефти, газа, нефтепродуктов внутри региона.

Свое участие в форуме подтвердили руководители вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, трейдеры, специалисты по нефтепереработке, операторы логистических мощностей (портовых терминалов, наливных судов, трубопроводов), банки, работающие в области торгового и проектного финансирования, отраслевые аналитики и ценовые агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Делегаты конференции обсудят текущее состояние мирового рынка нефти, нефтепродуктов и СУГ, ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах, торговые потоки нефти,...

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