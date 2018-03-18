Как Игорь Бузовский уже год управляет Центральным районом Минска. Интервью TUT.BY

На днях в Ратуше подвели итоги акции «18+», которая прошла в Центральном районе. Мы же поговорили с его главой Игорем Бузовским и о других мероприятиях, которые состоялись Минска">в первый год его работы в должности. Он рассказал, кто предложил ему этот пост, пойдет ли чиновник на 100-летие БНР у Оперного и какое будущее может ждать кинотеатр «Победа».



Игорь Бузовский. 45 лет. Родился в Новогрудском районе Гродненской области. Окончил Минское военное командное училище и Российскую академию государственной службы. Прошел карьерный путь от психолога в Центре внешкольной работы Новогрудка до замглавы Администрации президента. В декабре 2016 года в связи с оптимизацией его должность в АП сократили, а 14 марта 2017 года Бузовский возглавил Центральный район Минска. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О соцсетях, уборке снега и общем интересе

Суть акции «18+» была в том, что с января жители Центрального района заполняли флаера, которые призывали голосовать на местных выборах и участвовать в общественной жизни. Из четырех тысяч авторов, заполнивших флаера, с помощью лотерейного барабана выбрали 18 человек. 15 марта их пригласили в Ратушу для общения с новыми депутатами.

И «18+» — не единственная общественная акция за год работы Бузовского в новой должности. Во-первых, в Центральном районе создали страницы администрации в соцсетях, через которые власть и подписчики обмениваются информацией. Кроме того, район своими силами выпускает газету, которую можно почитать в ЖЭСах, магазинах и других местах.

— Основная задача этих проектов — обеспечение коммуникации, контакта между жителями и органами власти. Ведь чтобы эффективнее использовать имеющиеся ресурсы — необходимо подключать общественные инициативы.

Во время же недавнего снегопада Центральный район через соцсети сообщил подписчикам, что в 14.00 в воскресенье во дворы многоэтажек привезут лопаты. Теперь желающим расчистить снег не нужно было их искать в ЖЭСах или у дворников. Бузовский говорит, что лопаты пользовались спросом у людей разных возрастов.

Вниманию жителей @Centr_Minsk_by !!Раздача инвентаря для уборки снега будет организована прямо во дворах в соответствии с графиком.

Ориентировочное время раздачи — 14.00. Следите за объявлениями на входных группах подъездов. #Centr_Minsk_by pic.twitter.com/3GszfU9Vw9 — Центральный район (@Centr_Minsk_by) 3 марта 2018 г.

— Но скажу прямо: ожидали большего. Нас периодически упрекают: мол, дайте возможность. Вот был наглядный пример — выехать из дворов не могли, хоть все силы ЖКХ и были задействованы, но желанием почистить двор не все горели. Но мы с такими проектами будем двигаться дальше — привлекать людей, консолидировать.

Объединить жителей по задумке властей должна и акция «Цветы Центрального района», которая проходила во время голосования на местных выборах.

— Всем кто приходил на избирательные участки мы раздавали пакетики семян бархатцев. И волонтеры предлагали весной посадить эти цветы во дворах вместе с депутатами. Мы нашли спонсоров, которые помогли приобрести нам эти семена.

О новых подходах к капремонту и строительству

Во время выборов администрация не только старалась сделать этот процесс интереснее для людей, но и спрашивала их об ожиданиях от будущих депутатов, проводила соцопросы. Исследования подтвердили главный волнующий людей вопрос — система ЖКХ. В том числе поэтому Игорь Бузовский принял решение изменить подход к капремонтам жилых домов в районе.

— Мы планируем сделать так, чтобы после собрания с жителями, подрядчики включали одного-двух представителей жильцов в совет, который будет контролировать выполнение работ. А в случае претензий по выполненным и оплаченным работам, совет будет фиксировать свои замечания для администрации. Постараемся сделать так, чтобы подрядчики знали, что есть не только Технадзор и контролирующие органы, но и общественное мнение, которое будет услышано. Это не имеет юридический силы, но это важно для меня.

Глава района повторяет, что хочет подключить общественность для того, чтобы у всех было понимание, что есть контроль.

— И дома, которые будут включаться в капремонт, будут сейчас выполняться с таким подходом. Я буквально додавливаю этот проект, потому что он идет с трудом.

Кроме того, подрядчиков хотят обязать информировать людей о ходе проведения работ. Это касается как капремонтов, так и строительства.

— Мы планируем включать в договора позицию: информационное сопровождение строительных работ. Чтобы они были обязаны рассказывать о работах жильцам. А если это большой какой-то объект — то и в прессе выступать.

О будущем кинотеатра «Победа»

Но пока самая обсуждаемая в прессе реконструкция в Центральном районе — это реконструкция кинотеатра «Победа». Вот уже полгода ресторатор Вадим Прокопьев и его команда предлагают «Киновдеопрокату» свое видение развития этого объекта. Главный его смысл в том, чтобы «Победа» была не только кинотеатром, но и культурным объектом с кино, кафе и галереей. Чтобы «Победа» раскрывала район. И администрация все это время помогает найти бизнесу и «Киновидеопрокату» точки соприкосновения.

— Если будет такая логистика кинотеатра — то он раскроет эту площадку. Люди не будут проходить мимо нее. Мысли интересные — почему бы их не поддержать.





И эти мысли изначально подкреплены вовсе не желанием Прокопьева сделать в «Победе» свое кафе, считает глава района. Ведь даже если проект ресторатора и будет поддержан, то участвовать в аукционе на право аренды помещения под общепит он будет на общих условиях.

— Он хочет, чтобы для этого была площадка. И он отстаивает позицию. Я увидел энергию людей, которых движет не частный интерес, а собственное видение. Видение всей площадки. Это зацепило меня и привлекло внимание мэра.

И сейчас на рассмотрении у Шорца находятся разные проекты реконструкции «Победы». В том числе и проект команды Прокопьева, который он презентовал главе города на личной встрече.

— И там видно, что они хотят. Там проанализировано, насколько проект возможен технически и культурно. И эту коммуникацию администрация сумела продвинуть.

О назначении на должность и присутствии на 100-летии БНР

Кроме того, за этот год в Центральном районе восстановили исторический орнамент Слуцких поясов на фонарных столбах на проспекте Победителей, провели конкурс на лучшего дворника , ввели форму оценки приемов граждан и провели другие мероприятия. Отмечаем, что Бузовский взялся за новую работу с заметным энтузиазмом. Поэтому интересуемся, кто предложил ему занять эту должность и как вообще это было?

— В установленном для кадровых решений порядке. Это было предложение главы администрации президента [Натальи Кочановой]: мол, есть предложение, проработанное вместе с мэром. Проработанное, конечно же, и с главой государства. И это предложение идет мне сегодня в очень серьезный опыт. Те посылы, которые были обозначены со стороны главы государства были в том, что все должны четко представлять, что такое хозяйственная деятельность, что такое деятельность в котле житейских вопросов.





Отмечаем, что в это воскресенье в Центральном районе пройдет праздник в честь 100-летия объявления независимости Белорусской народной республики. Мероприятие состоится 25 марта на площадке у Оперного. Интересуемся, пойдет ли на него посмотреть Бузовский.

— Я воспринимаю это не с точки зрения своих зрительских симпатий или антипатий. Я смотрю на это с точки зрения того, что это мероприятие, которое организовывается на территории района. И я должен обеспечить порядок в рамках своих обязанностей.

— Придете ли физически, как хозяйственник?

— Физически присутствие будет однозначно. Только вопрос — в какое время. До того или после.

— Не факт что во время самого праздника?

— Конечно, если необходимо будет мое участие в то время — я буду. Если необходима будет работа на других участках — я буду там. Но в большей мере я буду находится в администрации. Ведь любое массовое мероприятие для меня — это работа.