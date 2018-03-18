Сруб с просторными террасами и панорамными окнами за $30 тыс.: «За три дня более 20 звонков, желающих хватает»

В 2016 году Дмитрий решил купить загородный дом . В деньгах был ограничен, поэтому изучал недорогие недостроенные объекты вблизи МКАД, чтобы впоследствии самостоятельно довести дом до ума. Предложение разочаровало — большинство недостроев стояли в продаже по несколько лет, а потому сильно обветшали и постарели.

— На мои деньги в продаже были лишь несовременные проекты, строительство которых было остановлено лет 5-10 назад. За время простоя некоторые дома откровенно разрушились, к сожалению, ничего толкового выбрать так и не получилось. Что делать? — решил строить сам.

Участок выбирали долго, из главных критериев: вдали от шумной трассы, минимум соседей, относительно нормальный подъезд. Здесь всё устроило — из Минска в населённый пункт ведёт скоростная трасса Р28, лишь последний километр до садового товарищества придётся проехать по гравийке. У меня дорога до МКАД занимает не более 15-20 минут.

Рядом с участком лес, ни справа, ни слева соседей нет. Однако, помимо дач, рядом имеются жилые дома. Сейчас трудно оценить красоту природы — деревья голые, под снегом ничего не видно, но, поверьте, летом здесь зелено — вокруг леса, поля, места очень красивые.