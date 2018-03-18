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Сруб с просторными террасами и панорамными окнами за $30 тыс.: «За три дня более 20 звонков, желающих хватает»
19.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В 2016 году Дмитрий решил
— На мои деньги в продаже были лишь несовременные проекты, строительство которых было остановлено лет 5-10 назад. За время простоя некоторые дома откровенно разрушились, к сожалению, ничего толкового выбрать так и не получилось. Что делать? — решил строить сам.
Участок выбирали долго, из главных критериев: вдали от шумной трассы, минимум соседей, относительно нормальный подъезд. Здесь всё устроило — из Минска в населённый пункт ведёт скоростная трасса Р28, лишь последний километр до садового товарищества придётся проехать по гравийке. У меня дорога до МКАД занимает не более 15-20 минут.
Рядом с участком лес, ни справа, ни слева соседей нет. Однако, помимо дач, рядом имеются жилые дома. Сейчас трудно оценить красоту природы — деревья голые, под снегом ничего не видно, но, поверьте, летом здесь зелено — вокруг леса, поля, места очень красивые.
— Проект дома подсмотрели, но многое изменили. Так, к примеру, на первом уровне убрали межкомнатные перегородки — не хотелось тесноты, поэтому у нас здесь реализована просторная гостиная, объединённая с кухней. Ближе ко входу размещается санузел.
— Поменяли и масштаб окон — по проекту они были стандартные, мы же реализовали панорамные окна в пол с видом на террасу. Благодаря этому гостиная кажется ещё больше и светлее.
— На втором уровне находится две спальни, одна из которых имеет выход на балкон. Комнаты практически готовы к проживанию — отделка завершена, остались нюансы: разводка электричества, косметическая доработка.
— Вообще, для того чтобы дом довести до ума и въехать, нужно вложить буквально $2-3 тыс. Сделать осталось санузлы, отделку на первом этаже, кухню. Всё остальное готово. Каркас возводили профессионалы, внутреннюю отделку, утепление, полы, перегородки — всё делал сам для себя, планировал здесь жить с семьей, но обстоятельства изменились. Строительство начинали вдвоём с женой, сейчас нас уже трое — есть маленький ребенок. Соответственно, времени заниматься домом стало гораздо меньше: целый день на работе, вечером — с семьёй. Доделать дом физически не хватает времени, а потому решили его продать и расшириться в «трёшку». Сейчас это для нас более целесообразно.
— Стоит сказать, что это садовое товарищество, но мы планировали здесь жить круглый год, может, лишь на самую суровую зиму перебираясь в город. На сегодня в дом подведено электричество, проведена местная канализация, есть сезонная вода. Если покупатель будет использовать объект в качестве дачи — вопросов нет. Если рассматривает как круглогодичное жильё, конечно, придется бурить колодец.
Площадь участка 8 соток, общая площадь дома — 100 «квадратов». Проектом предусмотрено крытое машиноместо и просторная терраса. Материал стен — брус оцилиндрованный, крыша — еврошифер. Электричество, вода и канализация заведены в дом.
На сегодня
Фото: Павел Садовский
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Сруб с просторными террасами и панорамными окнами за $30 тыс.: «За три дня более 20 звонков, желающих хватает»
Новый тренд на рынке загородного жилья — строительство жилых домов в дачных кооперативах. Иначе объяснить массовую застройку садовых товариществ невозможно....
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