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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

19.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Рост цен на квартиры в Минске продолжается – за минувшую неделю городской индекс цен вырос на 0,6% и составил 1270 $/м2. Это самое ощутимое недельное повышение цен с начала 2018 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Схожая ситуация наблюдается и на первичном рынке. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,8% и составила 1253 $/м2. За последний год новостройки подорожали более чем на 10%.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 1,6%. Быстрее других в базу прибывали 2-комнатные квартиры (+2,3%), а также квартиры с тремя комнатами (+1,7%). Что касается наиболее востребованных у покупателей «однушек», то их предложение увеличилось на 0,9%.

С начала 2018 года объём предложения квартир находится в пределах узкого диапазона между 5000 и 5300 выставленными на продажу квартирами и пока не выходит за его пределы.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 19 марта следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Максимальные темпы роста демонстрировали 4-комнатные квартиры (+0,9%), а также квартиры с одной комнатой (+0,8%).  Остальные приросли в цене на 0,2-0,6%. По итогам последнего месяца по темпам роста цен лидируют 1-комнатные квартиры, которые подорожали сразу на 3,6%.

Изменение цен в районах Минска на 19 марта выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Сразу в четырёх районах по итогам недели зафиксировано снижение цен на квартиры. В Октябрьском оно составило 0,8%, в Партизанском 0,3%, в Ленинском и Заводском - 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Советском (+1,4%) и Фрунзенском (+0,7%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 737 $/м2 (+0,6%), Витебск – 612 $/м2 (+0,8%), Гомель – 611 $/м2 (+0,3%), Гродно – 711 $/м2 (+0,7%), Могилев – 625 $/м2 (-0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,1% и составляет 2909 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.  

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,5% и составляет 1503 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 837 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 12 марта по 19 марта 2018 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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