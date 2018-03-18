Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 12-19 марта 2018 года

Количество выставленных на продажу квартир выросло на минувшей неделе на 1,6%. Быстрее других в базу прибывали 2-комнатные квартиры (+2,3%), а также квартиры с тремя комнатами (+1,7%). Что касается наиболее востребованных у покупателей «однушек», то их предложение увеличилось на 0,9%.

С начала 2018 года объём предложения квартир находится в пределах узкого диапазона между 5000 и 5300 выставленными на продажу квартирами и пока не выходит за его пределы.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 19 марта следующим образом:



