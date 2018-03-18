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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"Представители Россельхознадзора сегодня приступили к работе в регионах Беларуси. Они инспектируют молочные предприятия", - информировали в пресс-службе Минсельхозпрода.

Работу проводят две группы инспекторов Россельхознадзора.-0-