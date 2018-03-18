ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси

19.03.2018 11:57 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"Представители Россельхознадзора сегодня приступили к работе в регионах Беларуси. Они инспектируют молочные предприятия", - информировали в пресс-службе Минсельхозпрода.

Работу проводят две группы инспекторов Россельхознадзора.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Россельхознадзора инспектируют молочные предприятия в Беларуси. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика