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В суде по делу о коррупции в ФСЗН и Нацбанке двум фигурантам "смягчили" статью
19.03.2018 12:25 — Новости Экономики | Tut.by
В понедельник, 19 марта, спустя полтора месяца после
Заместителю начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банк Екатерине Павловской часть 2 статьи 430 Уголовного кодекса (взятка) заменили частью 1 (то есть речь не идет о повторном преступлении, группе или крупном размере). Аналогичная ситуация и с начальником главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолием Морозом.
Обвинение остальным остается прежним.
Напомним, в конце 2016 года КГБ сообщил о вскрытии коррупционных схем, организованных работниками известного системного интегратора «БелАВМ» во главе с гендиректором Дмитрием Рониным (в суде он назван советником главы «БелАВМ»), в которые были вовлечены представители госорганов. Чиновников обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, а также в получении взяток. Бизнесменов — в даче взяток.
Сначала была задержана управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило, которая, по версии следствия,
Вторая коррупционная схема, связанная с победой в «договорных» тендерах на поставку оборудования, была выявлена в Нацбанке. Были задержаны начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская. Им
В руки силовиков угодил Олег Веремейчик, занимавший пост руководителя подконтрольной Нацбанку «Небанковской кредитно-финансовой организации «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП), который в июле 2016 года получил от Ронина 9 тыс. долларов, а в ноябре 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах «БелАВМ» «договорного» тендера на поставку оборудования на cумму порядка 28 млрд неденоминированных рублей.
Людмила Бачило и Екатерина Павловская свою
Начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз вину признал частично в части превышения служебного положения. А вот получение взятки он не признал.
Виталий Старовойтов, Олег Веремейчик, а также представители «БелАВМ» вину признали полностью. Дмитрий Ронин после продолжительной паузы также заявил, что полностью признает вину.
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В понедельник, 19 марта, спустя полтора месяца после начала судебного процесса по делу о коррупции в Фонде соцзащиты населения Минтруда и Национальном банке,...
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