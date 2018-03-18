В понедельник, 19 марта, спустя полтора месяца после начала судебного процесса по делу о коррупции в Фонде соцзащиты населения Минтруда и Национальном банке, гособвинитель перепредъявил обвинение двум сотрудникам Нацбанка.

Заместителю начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банк Екатерине Павловской часть 2 статьи 430 Уголовного кодекса (взятка) заменили частью 1 (то есть речь не идет о повторном преступлении, группе или крупном размере). Аналогичная ситуация и с начальником главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолием Морозом.

Обвинение остальным остается прежним.

Напомним, в конце 2016 года КГБ сообщил о вскрытии коррупционных схем, организованных работниками известного системного интегратора «БелАВМ» во главе с гендиректором Дмитрием Рониным (в суде он назван советником главы «БелАВМ»), в которые были вовлечены представители госорганов. Чиновников обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, а также в получении взяток. Бизнесменов — в даче взяток.

Сначала была задержана управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило, которая, по версии следствия, получила от Ронина взятки в размере 20 тыс. долларов . Кроме того, задержаны заместитель гендиректора «БелАВМ» Николай Романович (не под стражей), являвшийся соучастником в передаче взятки Бачило, а также директор департамента продаж СЗАО Леонид Горбачевский (не под стражей) и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники. Указанные лица, по сведениям КГБ, находясь в преступном сговоре, разработали «нужное» техническое задание, позволившее системному интегратору победить в аукционе. За оказанное содействие Старовойтов при посредничестве Горбачевского получил взятку в размере 4 тыс. долларов. Сумма контракта на поставку сетевого оборудования и вычислительной техники с ФСЗН — 2,25 млн рублей, в том числе это были поставки в рамках госпрограммы.

Вторая коррупционная схема, связанная с победой в «договорных» тендерах на поставку оборудования, была выявлена в Нацбанке. Были задержаны начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская. Им инкриминируется получение взяток от Ронина в виде 3200 долларов и шестого «Айфона» за выдачу разрешения на продление срока завершения внешнеторгового контракта, когда время подачи в Нацбанк такого заявления уже прошло.

В руки силовиков угодил Олег Веремейчик, занимавший пост руководителя подконтрольной Нацбанку «Небанковской кредитно-финансовой организации «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП), который в июле 2016 года получил от Ронина 9 тыс. долларов, а в ноябре 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах «БелАВМ» «договорного» тендера на поставку оборудования на cумму порядка 28 млрд неденоминированных рублей.

Людмила Бачило и Екатерина Павловская свою вину не признали .

Начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз вину признал частично в части превышения служебного положения. А вот получение взятки он не признал.

Виталий Старовойтов, Олег Веремейчик, а также представители «БелАВМ» вину признали полностью. Дмитрий Ронин после продолжительной паузы также заявил, что полностью признает вину.

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