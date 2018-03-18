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ГУВД: 25 марта будет проводиться личный досмотр граждан, пришедших на концерт, и их вещей
19.03.2018 12:30 — Новости Экономики | Tut.by
На площадке у Большого театра оперы и балета, где 25 марта будет проходить праздничный
Проход на концерт, как ранее и заявляли, будет через турникеты. Досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, сотрудники органов внутренних дел будут проводить на основании статьи 11 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» № 114−3 от 30.12.1997 г.
В ГУВД такде отмечают, что в случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей его не допустят в место проведения массового мероприятия.
Тем, кто в этот день идет на спектакли в Большой театр, ГУВД Мингорисполкома рекомендует проходить через улицу Алоизы Пашкевич. Для этого необходимо иметь при себе билеты на представление.
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Если гражданин откажется от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей, на концерт он пройти не сможет.
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