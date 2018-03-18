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ГУВД: 25 марта будет проводиться личный досмотр граждан, пришедших на концерт, и их вещей

19.03.2018 12:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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На площадке у Большого театра оперы и балета, где 25 марта будет проходить праздничный концерт и митинг, сотрудники ГУВД будут проводить досмотр всех пришедших на мероприятие и их вещей. Об этом напоминает пресс-служба ГУВД.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Проход на концерт, как ранее и заявляли, будет через турникеты. Досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, сотрудники органов внутренних дел будут проводить на основании статьи 11 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» № 114−3 от 30.12.1997 г. 

В ГУВД такде отмечают, что в случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей его не допустят в место проведения массового мероприятия.

Тем, кто в этот день идет на спектакли в Большой театр, ГУВД Мингорисполкома рекомендует проходить через улицу Алоизы Пашкевич. Для этого необходимо иметь при себе билеты на представление.

 
 
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Если гражданин откажется от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей, на концерт он пройти не сможет.
 
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