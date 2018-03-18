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Курсы валют на 19 марта: доллар не изменился, евро -0.0094
19.03.2018 13:38 — Новости Экономики | news.21.by
19 марта 2018 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:
- курс доллара – 1.9632;
- курс евро – 2.4085;
- курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4116.
Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились РОСТОМ на 0.0008 рубля до 1.9632, что составило 0.04%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0027 рублей.
Средневзвешенный курс евро ОСЛАБЕЛ по отношению к рублю на 0.0086 (0.36%), на 19 марта 2018 курс составил 2.4085. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0237 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ОСЛАБЛЕНИЕМ на 0.0017 рублей (0.05%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0659 рублей.
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Курс доллара – 1.9632, курс евро – 2.4085, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4116
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