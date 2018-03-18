Литовские журналисты посетили БелАЭС: Эта истерия с литовской стороны совершенно необоснованна

Журналисты литовского телеканала LRT посетили белорусскую АЭС в Островце. О своей поездке они рассказали в эфире программы «Добрый день, Литва». Приводим пересказ сюжета программы на русский язык.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

Сюжет с названием «Журналисты LRT гостили в Островце: позиция Литвы называется истерией» вышел на литовском телеканале 28 февраля. В нем ведущий «Добрый день, Литва» напоминает о том, что мэрии городов Вильнюса и Швенчениса объявили , что будут за счет средств ЕС в размере 1 млн евро приобретать средства защиты, предназначенные для гражданского населения на случай аварии на Островецкой АЭС.

Двое журналистов телеканала, которые побывали на БелАЭС, Эдвардас Шпокас и Гедрюс Виткаускас, после посещения Островца придерживаются мнения, что литовцам надо готовиться к наихудшему сценарию и надеяться, что он не произойдет.



Журналист телеканала LRT Эдвардас Шпокас. Скриншот видео

«Готовиться нужно ко всему. Когда рядом с Вильнюсом (в 40 км) строится АЭС, подготовка к этому требуется, без сомнения. Несмотря на то, что официальные власти Беларуси заверяют, что все прекрасно, и на самом деле здесь ничего не случится, меры предосторожности должны быть приняты. Чернобыль и Фукусима показали, что не все может быть предусмотрено. Готовиться нужно к наихудшему сценарию и надеяться, что он не произойдет», — сказал в эфире телеканала журналист Эдвардас Шпокас.

Журналисты также рассказали, что на БелАЭС решили ехать сами, и белорусская сторона в этом вопросе оказалась достаточно открытой — разрешение посетить АЭС выдали почти сразу.

«Говорить, что Беларусь закрыта по данному вопросу и не хочет сотрудничать с Литвой, в каком-то смысле неверно. Нас достаточно просто допустили туда. Немножко затянулась только переписка. Либо доброжелательность, либо отчаянные действия были причиной того, что власти Беларуси разрешили нам снимать в Островце и на будущей Белорусской АЭС. В ходе посещения АЭС желание сотрудничать (с белорусской стороны — Прим.) ощущалось. Они действительно доказывали нам, что все делается на высоком уровне, и что позиция Литвы предвзятая. Литва — единственная страна в Европе, которая поднимает этот неудобный для Беларуси вопрос. Эта истерия с литовской стороны, как белорусы ее называют, совершенно необоснованна», — считают журналисты.

Ведущий также отметил, что в словах литовских политиков, выступающих против строительства, есть «надежда остановить строительство БелАЭС». Но журналисты, побывавшие на станции, считают, что это невозможно.

«Территория размером 200 гектаров похожа на полноценную строительную площадку. Строительство первого реактора практически завершено. В следующем году он будет запущен. Второй планируется запустить в 2020 году. И посетив сам реактор, мы увидели, что нет никакой возможности остановить строительство», — говорят авторы сюжета.

Жители Островца, по словам сотрудников телеканала, относятся к строительству станции положительно, они поддерживают строительство, поскольку за его счет поднимается экономика города, растут зарплаты. Прибывшим в город также создаются все условия для жизни: предоставляется жилье и социальный пакет.

— Значит, Литве остается только смириться и требовать соблюдения международных стандартов безопасности? — уточняет ведущий.

— Да. Но в мире есть примеры, когда построенная АЭС не была запущена. Один из таких примеров находится в Австрии, где сейчас можно сходить на экскурсию и посмотреть, как это выглядит в реальности, — отвечает Эдвардас Шпокас. — После решения Литвы блокировать поставки электроэнергии из Беларуси белорусы говорят, что «обойдутся». Хотя литовские эксперты считают, что место для площадки строительства выбрано с целью экспорта электроэнергии.

— Соседства не избежать, — резюмирует ведущий.