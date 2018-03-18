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Михадюк об "упавшем" корпусе реактора для АЭС: Это безответственность одного человека, не система
19.03.2018 14:41 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь сильно не пострадает, если Литва не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, в мире нет ни одной атомной станции, способной выдержать удар самолета, а в инциденте с «упавшим» корпусом реактора виноват человеческий фактор. Об этом литовскому телеканалу
В конце февраля для съемочной группы литовского телеканала белорусская сторона провела пресс-тур на БелАЭС. Как сообщает
В Островце журналисты также смогли пообщаться с замминистра энергетики Беларуси Михаилом Михадюком. У чиновника спросили, почему АЭС строят в 40 км от Вильнюса, хотя, как уверяют авторы
Заместитель Министра энергетики рассказал, что были проведены исследования площадки, и не было обнаружено ни одного отрицательного фактора.
«Никаких требований относительно расстояния от городов нет. Существуют только требования относительно грунта и обеспечения водными ресурсами», — сказал Михадюк.
В своем сюжете журналисты также напомнили об инциденте с корпусом реактора, произошедшем в прошлом году на АЭС: в июле во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и
Заминистра энергетики пояснил литовским журналистам, что в инциденте виноват человеческий фактор.
«Вы бы поднимали груз и, если бы он так накренился, опустили бы его и подвинули бы стропу. А там решили: „ай, тут недалеко“. Это безответственность одного человека, но это не система», — сказал Михадюк.
На вопрос о том, готова ли АЭС выдержать удар самолета, Михаил Михадюк заметил, что в мире нет таких станций. Белорусская — не исключение.
«Сегодня в мире нет ни одной станции, которая смогла бы выдержать удар крупного самолета. Для защиты нужно было бы выделить такие средства, что такая станция никогда бы не окупилась», — заверил Михадюк.
Авторы сюжета также отметили, что по мнению экспертов, белорусы больше всего рассчитывали заработать на экспорте электричества через Литву. Но после решения Вильнюса не покупать электричество с небезопасных АЭС у Минска могут возникнуть проблемы, куда девать это электричество.
«Когда начинали данный проект, мы экспорт в доходы не включали. Покупать либо нет — это дело Литвы, — отметил Михадюк. — Но если рядом существует что-то дешевле, и не нужно создавать никакой инфраструктуры, я думаю, что это политическое решение. Экономика со временем откроет глаза. Мы сильно не пострадаем, если Литва не будет покупать».
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Михаил Михадюк ответил на вопросы литовских журналистов, побывавших на БелАЭС. Он заверил их, что в мире нет ни одной атомной станции, способной выдержать удар...
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