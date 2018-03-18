Беларусь сильно не пострадает, если Литва не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, в мире нет ни одной атомной станции, способной выдержать удар самолета, а в инциденте с «упавшим» корпусом реактора виноват человеческий фактор. Об этом литовскому телеканалу LRT во время посещения БелАЭС рассказал замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.



Фото: Василий Семашко для TUT.BY

В конце февраля для съемочной группы литовского телеканала белорусская сторона провела пресс-тур на БелАЭС. Как сообщает посольство Беларуси в Литве, в Островце журналисты побывали в информационном и учебно-тренировочном центре Белорусской АЭС, а также на площадке сооружения станции, производственной базе станции, где они смогли увидеть как идут монтажные работы в турбинном зале энергоблока № 1, подняться на отметку +26 в здании реактора энергоблока № 2, ознакомиться с новейшим высокотехнологичным оборудованием КРУЭ 330 кВ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией).

В Островце журналисты также смогли пообщаться с замминистра энергетики Беларуси Михаилом Михадюком. У чиновника спросили, почему АЭС строят в 40 км от Вильнюса, хотя, как уверяют авторы сюжета , МАГАТЭ рекомендует, чтобы расстояние от строящейся АЭС до крупных городов было хотя бы 100 км.

Заместитель Министра энергетики рассказал, что были проведены исследования площадки, и не было обнаружено ни одного отрицательного фактора.



Фото: lithuania.mfa.gov.by

«Никаких требований относительно расстояния от городов нет. Существуют только требования относительно грунта и обеспечения водными ресурсами», — сказал Михадюк.

В своем сюжете журналисты также напомнили об инциденте с корпусом реактора, произошедшем в прошлом году на АЭС: в июле во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей . После некоторых препирательств представители «Росатома», уверявшие, что корпус не пострадал, все-таки согласились его заменить.

Заминистра энергетики пояснил литовским журналистам, что в инциденте виноват человеческий фактор.

«Вы бы поднимали груз и, если бы он так накренился, опустили бы его и подвинули бы стропу. А там решили: „ай, тут недалеко“. Это безответственность одного человека, но это не система», — сказал Михадюк.

На вопрос о том, готова ли АЭС выдержать удар самолета, Михаил Михадюк заметил, что в мире нет таких станций. Белорусская — не исключение.

«Сегодня в мире нет ни одной станции, которая смогла бы выдержать удар крупного самолета. Для защиты нужно было бы выделить такие средства, что такая станция никогда бы не окупилась», — заверил Михадюк.

Авторы сюжета также отметили, что по мнению экспертов, белорусы больше всего рассчитывали заработать на экспорте электричества через Литву. Но после решения Вильнюса не покупать электричество с небезопасных АЭС у Минска могут возникнуть проблемы, куда девать это электричество.

«Когда начинали данный проект, мы экспорт в доходы не включали. Покупать либо нет — это дело Литвы, — отметил Михадюк. — Но если рядом существует что-то дешевле, и не нужно создавать никакой инфраструктуры, я думаю, что это политическое решение. Экономика со временем откроет глаза. Мы сильно не пострадаем, если Литва не будет покупать».