Mark Formelle наводнил Минск фриками: в городе снимали лукбук итальянской коллекции

Странные парни и девушки, внезапно появившиеся в людных местах Минска 18 марта, вызвали неоднозначную реакцию прохожих.

Яркая одежда, выделяющаяся на фоне толпы, разноцветные прически и вызывающий макияж – все это спровоцировало целую палитру эмоций, которые легко читались на лицах окружающих. Как оказалось, это была не случайность: компания Mark Formelle провела сьемки городского lookbook своей новой коллекции La Dolce Vita, созданной в коллаборации с креативным директором бренда – дизайнером из Италии Лучано Паризи. Коллекция будет представлена на большом показе бренда уже в эту пятницу.

Работа над коллекцией продолжалась более 8 месяцев, а прошлой осенью были представлены первые эскизы. Их появление стало одним из самых обсуждаемых событий в белорусской модной индустрии – настольно непривычно выглядели созданные образы для Беларуси. Мнения были озвучены самые разные, а сам Лучано Паризи не рискнул спрогнозировать, как будет воспринята коллекция. «Я чувствую себя, как футболист перед матчем», - признался тогда итальянец.

«В этой коллекции сделана ставка на унисекс. Сейчас весь стритстайл построен на этом. Мужчины и женщины меняются образами, и это глобальный тренд. То, что есть в нашей коллекции, – уже не новость для европейского или американского рынка. Но для Беларуси это прорыв. Мы сделали то, чего в вашей стране пока нет», - объяснял Лучано Паризи.

По сравнению с первоначальными эскизами, модели претерпели значительные изменения, но дух и стиль La Dolce Vita остался прежним. И первыми результат совместного творчества Лучано Паризи и Mark Formelle увидели простые минчане.

Городской lookbook – сьемка образов с готовыми решениями наборов одежды в урбанистическом интерьере – на сегодняшний день один из самых популярных форматов в мировой fashion-индустрии. Новой коллекции Mark Formelle он подошел идеально.

Съемочный процесс был замечен в самых популярных у жителей местах столицы, среди которых – Комаровский рынок, модные молодежные локации и крупнейшие торговые центры. Видели моделей-фриков и в городском общественном транспорте – автобусах и метро.

Несмотря на то, что коллекция получилась менее эпатажной, нежели планировалось изначально, для сьемок модели предстали в образах фриков – яркий, нестандартный макияж символизировал раскрепощенность и внутреннюю свободу современной молодежи. И это вызвало неоднозначную реакцию минчан. Наиболее восторженно к фотосессии отнеслись продавцы «мясных» рядов на Комаровке: «Это же модно! У нас дети такие же!». Но ключевой вердикт: «Модели слишком худенькие, надо подкормить!»

Значительная часть прохожих сторонилась и делала вид, что их это не касается. А ярче всех эмоции проявляли, как обычно, иностранцы. Даже россияне, в отличие от большинства белорусов, улыбались и шутили.

В крупных торговых центрах модели новой коллекции Mark Formelle и вовсе выглядели органично. А молодежь была в восторге. «Ребята, вы реально классные!» - не смогли сдержать эмоций две девушки лет шестнадцати в одном из торговых центров.

Официальный показ коллекции состоится 23 марта в отеле Marriott. Сам Лучано Паризи не только примет участие как дизайнер, но и выйдет на подиум в качестве модели. В рамках мероприятия будут представлены сразу 4 новые весенне-летние коллекции Mark Formelle.

Уже известно, что коллекция La Dolce Vita будет лимитированной и появится в продаже лишь в самых крупных магазинах сети Mark Formelle вскоре после показа. Впрочем, если кто-то сочтет, что полный образ из коллекции для него слишком смел, то можно ограничиться стильными и лаконичными носками от Лучано Паризи.