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В Минске Путин набрал 82,3%, Собчак на третьем месте. Как проголосовали россияне в Беларуси

19.03.2018 17:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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На прошедших президентских выборах в Беларуси голосовало 22 тысячи граждан России. На всех участках победил Владимир Путин, второе место везде занял Павел Грудинин.


«18 марта в Беларуси проголосовало более 19 тысяч граждан России. С учетом досрочного голосования, которое проходило в том числе и на строительстве БелАЭС, участие в голосовании приняли более 22 тысяч человек», — рассказал TUT.BY пресс-секретарь посольства РФ Алексей Маскалев.

Активнее всего россияне голосовали в Минске — на участок в посольство России пришло более семи тысяч человек.

Данные о том, как разложились голоса, опубликовал ЦИК России. Окончательных цифр нет лишь по Барановичам.

В Минске за Владимира Путина проголосовало 82,37% или 5795 избирателей. Павел Грудинин набрал 8,29% или 583 голоса. Третье место в Минске, в отличие от других белорусских городов, заняла Ксения Собчак — она набрала 3,4%, что в полтора раза больше, чем Владимир Жириновский, у которого 1,92% голосов. На пятом месте Григорий Явлинский (1,36%), на шестом Борис Титов (0,75%), далее идут Сергей Бабурин (0,63%) и Максим Сурайкин (0,33%).

В регионах на первом месте также Владимир Путин. Больше всего голосов он набрал в Могилеве — там за него проголосовало 87,84% избирателей.

На втором месте во всех областных центрах, как и в Минске, Павел Грудинин. А вот третье место в областях у Жириновского.

В Клецке Собчак, Бабурин, Титов и Явлинский набрали одинаковое количество голосов — по два. А вот за Максима Сурайкина там вообще никто не проголосовал.

Интересно, что меньше всего голосов Владимир Путин набрал в Островце, где голосовали те, кто работает на строительстве БелАЭС. Там действующий президент получил 62,2%. за Павла Грудинина проглосовало 15,33%, за Жириновского — 14,9%, Ксения Собчак получила 2,12% голосов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На прошедших президентских выборах в Беларуси голосовало 22 тысячи граждан России.
 
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