В БПС-Сбербанке будет новый председатель

Сергей Инюшин покидает пост председателя правления БПС-Сбербанка, который является «дочкой» крупнейшего банка России. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.



Сергей Инюшин. Фото: pvlida.by

Инюшин возглавил БСП-Сбербанк два года назад, перейдя c поста первого зампреда правления дочернего банка Сбербанка в Казахстане.

Согласно сайта Нацбанка, у банкира 22 марта заканчивается срок действия свидетельства о прохождении оценки соответствия на пост руководителя банка.

По словам источника, о том, что в БПС-Сбербанке в скором времени может смениться предправления, «говорили уже давно». «Власти хотели бы видеть на этой позиции гражданина Беларуси. Инюшин свою работу выполнил. Он по сути был антикризисным управляющим», — сказал собеседник.

Сергей Инюшин покидает пост предправления БПС-Сбербанка «в связи с переходом на новое место работы», уточнил другой источник.

По информации TUT.BY, с 23 марта исполняющим обязанности председателя правления БПС-Сбербанка будет назначен Андрей Савченко.

38-летний топ-менеджер в 2001 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2007 году — БГУ по специальности «Бизнес-администрирование». С 2012 года под 2016 год работал на руководящих позициях в Департаменте рисков Сбербанка РФ. С июля 2016 года — исполнительный директор БПС-Сбербанка, с 28 сентября — зампред правления банка. Он является ответственным за управление рисками, говорится на сайте кредитной организации.

В настоящее время наблюдательный совет «БПС-Сбербанка» возглавляет экс-глава Нацбанка Петр Прокопович, а ныне член постоянно действующей рабочей группы при Администрации президента. Представителями белорусского государства являются начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев и первый зампред Госкомитета по имуществу Алексей Васильев.