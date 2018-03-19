Дочь Вольского выступит на концерте в День Воли с песнями отца

Дочь музыканта Лявона Вольского Адэля выступит на концерте в День Воли с песнями отца. Об этом TUT.BY сообщил блогер Эдуард Пальчис.

Сам музыкант не сможет выступить 25 марта на разрешенном городскими властями концерте в столице возле Большого театра оперы и балета. Вольский выступит по телемосту, так как в этот день у него давно запланированный концерт в Белостоке, который организовывают там местные белорусы.

Принять участие в концерте приглашены Игорь Ворошкевич и группа «Крама», Кася Камоцкая с песнями группы «Новое Небо», Петр Клюев с белорусскоязычными хитами XXI века, лидер группы «Дай Дорогу!» Юрий Стыльский, популярные группы Akute, «РСП», Dzieciuki.

Не получили организаторы ответ от Сергея Михалка. У проекта «Ляпис-98» в этот день концерт в Мозыре, Brutto выступать отказались. Лидер группы Neuro Dubel Александр Куллинкович заявил, что физическое и моральное здоровье коллектива не позволяет выступать.

Организаторы продолжают вести переговоры с известными белорусами, которые могли бы выступить 25 марта. На днях, напомним, основатель TUT.BY Юрий Зиссер принял приглашение выступить на концерте у Большого театра.

Организаторы мероприятия: партия БНФ, движение «За Свободу», учреждение «Амарока» («Арт-Сядзіба»), Объединенная гражданская партия и Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).