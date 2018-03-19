Минфин раскритиковал аграриев за некупленное оборудование и долги

Минфин раскритиковал Минсельхозпрод за отсутствие системного подхода по выполнению государственных программ. Об этом, как сообщается в профильном журнале «Финансы, учет, аудит», шла речь на расширенном заседании коллегии Министерства финансов.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Минфин констатировал, что по итогам 2017 года остались невостребованными более 170 млн рублей программных расходов, средств, зарезервированных в бюджете под госпрограммы. В том числе почти 39 млн рублей, или более 20% — по программе развития аграрного бизнеса.

Основной причиной такой ситуации в Минфине считают отсутствие системного подхода — за прошлый год изменения в программу вносились шесть раз. «Мероприятия по выполнению госпрограммы были утверждены только в декабре. Процедуры закупки отдельного оборудования (например, для углубленной диагностики молока) вообще не проводились, хотя средства на это были предусмотрены», — отмечают в министерстве.

Вопросы контроля качества молочного сырья и продукции в последний месяц оказались в центре внимания из-за российских претензий к качеству . В результате Беларусь рискует лишиться своего ключевого рынка сбыта.

В Минфине также отметили, что за последние два года ради финансового оздоровления предприятий АПК на бюджет переложили долги этих организаций перед банками на общую сумму около 2,3 млрд рублей.