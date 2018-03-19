Новостройки Минска и пригорода с ценой метра от $740 в одной экскурсии: какие квартиры быстро раскупают и почему люди ищут жилье за МКАДом

В числе экскурсантов были и журналист, и фотограф портала Realt.by.

Перед отправлением автобуса мы познакомились с Екатериной и полюбопытствовали, чем её заинтересовала экскурсия.

— Летом прошлого года мы продали свою «хрущёвку» и сейчас хотим купить новую квартиру для дочери. Ждали падения цен. Но теперь, когда видим, что рынок пошёл вверх, решили более плотно заняться жилищным вопросом. Хотим купить новую квартиру в центре Минска, недалеко от метро. Если удастся найти новостройку по цене проданной «хрущёвки», то будем покупать сейчас. Если нет, то будем ждать нового витка снижения цен. У нас кризисы случаются каждые три года, — рассказывает Екатерина.

Поехали… В автобусе знакомимся с Леонидом. Вот что он рассказывает о цели своей поездки по новостройкам:

— Объявление в интернете о субботнем туре по новостройкам я увидел только накануне в пятницу. Позвонил в агентство. Мне ответили по телефону, что свободных мест в автобусе уже нет, хотя и не исключили, что, возможно, кто-то не придёт. Поэтому я пришёл на всякий случай, и, к счастью, мне нашли место.

Пока в нашей семье не решён квартирный вопрос. Во втором браке я с женой и двумя детьми живу на съёмной квартире. Сейчас рассматриваем варианты покупки трёх- или четырёхкомнатной квартиры. Хочется на имеющиеся у нас деньги выбрать и подходящий район, и планировку квартиры. Хотелось бы решить свой жилищный вопрос в течение нескольких ближайших месяцев.

Жилой комплекс D3

Проезжаем по проспекту Победителей. Приближаемся к ЖК D3 , который расположен по соседству с водохранилищем Дрозды и заказником «Лебяжий». Застройщиком комплекса выступает компания «СвитХоум».



