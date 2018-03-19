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Новостройки Минска и пригорода с ценой метра от $740 в одной экскурсии: какие квартиры быстро раскупают и почему люди ищут жилье за МКАДом
20.03.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Автобусные экскурсии по новостройкам — уникальный продукт на рынке недвижимости Беларуси. «Твоя столица» — с 2015 года является по-прежнему единственной компанией, которая помогает потребителю выбирать новое жилье не заочно, а после оценки всех «за» и «против» на месте. Причем туры по новостройкам для потенциальных покупателей абсолютно бесплатные.
В субботу полный автобус с людьми отправился на экскурсию с площадки у станции метро «Академия наук» ровно в 10 часов утра. Экскурсантам были розданы папки с полной информацией о новостройках.
Во время экскурсии потенциальные покупатели смогли увидеть новостройки своими глазами, поближе познакомиться не только с планировками и ценами на квартиры, но и с перспективным развитием кварталов жилых застроек, оценить их инфраструктуру.
Уже в субботу все потенциальные покупатели, которые определились с выбором жилья, имели возможность связаться со своим специалистом компании и забронировать квартиру. По желанию клиентов агенты организуют осмотр жилого помещения, а также помогут подобрать наиболее выгодную программу кредитования онлайн.
В числе экскурсантов были и журналист, и фотограф портала Realt.by.
Перед отправлением автобуса мы познакомились с Екатериной и полюбопытствовали, чем её заинтересовала экскурсия.
— Летом прошлого года мы продали свою «хрущёвку» и сейчас хотим купить новую квартиру для дочери. Ждали падения цен. Но теперь, когда видим, что рынок пошёл вверх, решили более плотно заняться жилищным вопросом. Хотим купить новую квартиру в центре Минска, недалеко от метро. Если удастся найти новостройку по цене проданной «хрущёвки», то будем покупать сейчас. Если нет, то будем ждать нового витка снижения цен. У нас кризисы случаются каждые три года, — рассказывает Екатерина.
Поехали… В автобусе знакомимся с Леонидом. Вот что он рассказывает о цели своей поездки по новостройкам:
— Объявление в интернете о субботнем туре по новостройкам я увидел только накануне в пятницу. Позвонил в агентство. Мне ответили по телефону, что свободных мест в автобусе уже нет, хотя и не исключили, что, возможно, кто-то не придёт. Поэтому я пришёл на всякий случай, и, к счастью, мне нашли место.
Пока в нашей семье не решён квартирный вопрос. Во втором браке я с женой и двумя детьми живу на съёмной квартире. Сейчас рассматриваем варианты покупки трёх- или четырёхкомнатной квартиры. Хочется на имеющиеся у нас деньги выбрать и подходящий район, и планировку квартиры. Хотелось бы решить свой жилищный вопрос в течение нескольких ближайших месяцев.
Жилой комплекс D3
Проезжаем по проспекту Победителей. Приближаемся к ЖК
Строительство комплекса D3 было начато в сентябре 2014 года. К настоящему времени введён в эксплуатацию первый жилой дом. Второй дом с Клубом жильцов планируется завершить декабре 2018 года. Ещё через год — в конце 2019 года — застройщик планирует ввести в эксплуатацию последний дом и таким образом завершить реализацию проекта самого высокого класса.
В каждом из трёх домов проекта расположен просторный входной холл с зоной ожидания и стойкой консьержа.
В комплексе имеется 2-уровневый закрытый паркинг, крыша которого стала придомовой территорией. Двор с детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха свободен от автомобилей и оснащён видеонаблюдением.
В настоящее время в комплексе можно приобрести квартиры площадью от 60 кв.м. Цена квадратного метра в зависимости от этажа, вида из окна составляет $1300-1800/кв.м.
В автобусе удаётся поговорить с Татьяной.
— Мы с мужем поехали на экскурсию, чтобы посмотреть своими глазами новостройки, на какой стадии строительства находятся дома. В ближайшие год-два мы планируем улучшать свои жилищные условия. Лично меня больше всего интересуют загородные объекты. Хочется увидеть, что нам предлагает застройщик в 7 км от Минска, — рассказывает Татьяна о цели посещения экскурсии.
ЖК «Тихая гавань»
Мы выезжаем за черту города и направляемся в агрогородок Ратомка Ждановичского сельсовета. Здесь знакомимся с ЖК «
5-этажный 6-секционный дом строится из керамзитобетона с облицовкой сайдингом, имеет вентилируемый фасад и обеспечен гостевой парковкой на 135 машиномест.
Жилой дом имеет хорошую транспортную связь с Минском. Рядом с ним находится остановка общественного транспорта, откуда на автобусе или маршрутном такси можно доехать до станции метро «Каменная Горка». 15 минут уйдёт на дорогу до ж/д вокзала на электричке.
В шаговой доступности от дома имеется вся необходимая инфраструктура, в том числе 3 детсада, школа, лицей, больница. Вместе со строительством ЖК «Тихая гавань» и соседних объектов будет появляться и собственная инфраструктура жилого квартала.
Через дорогу от дома находятся Заславское водохранилище, ресторанный комплекс RobinsonClub и другие места для активного отдыха.
Особенностью жилого дома является устройство в каждой квартире кухни-столовой площадью 18-22 кв.м.
В доме представлены одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. При 100-процентной оплате «однушку» можно купить за $800-880/кв.м, «двушку» — $770-850/кв.м и «трёшку» — по $740-770/кв.м. При предоставлении рассрочки платежа до окончания строительства дома стоимость квадратного метра увеличивается на $50.
Заказчиком строительства объекта выступает УКС Минского района. Дом предполагается к сдаче в III квартале 2018 года.
Позади нас в автобусе сидит Галина с сыном. Знакомимся и интересуемся их целью поездки.
— Сейчас наша семья живёт в хорошей четырёхкомнатной квартире в Серебрянке, но мы ищем отдельное жильё для старшего сына. Рассматриваем либо «однушку», либо небольшую «двушку». Я увидела объявление об автобусной экскурсии ещё в прошлом месяце. Позвонила, хотела записаться, но уже не было мест. Поскольку вопрос у нас не горящий, попросила записать нас на март. И вот мы здесь с младшим сыном. Хотелось бы купить квартиру по приемлемой цене и вблизи метро. Цены идут вверх, и лишних денег ни у кого нет, — рассказывает Галина.
Миниполис «Каскад»
Возвращаемся в город и подъезжаем к миниполису «
Рядом с центром Минска в квартале улиц Кальварийской — Скрыганова — Бирюзова вырос автономный полноценный район, который включает в себя не только современное жильё, но и объекты инфраструктуры, сервисы и услуги.
Масштабный проект «Деловой и жилой миниполис "Каскад"» реализовалагруппа компаний «
В жилом районе построено 6 жилых домов разной высотности от 5 до 25 этажей примерно на 2500 разных по площади комфортабельных квартир свободной планировки.
На первых этажах домов открыт ряд объектов социально-бытового назначения.
Для удобства жильцов создана автоматизированная система диспетчеризации.
В центре «Каскада» разместился детский сад на 95 мест «Под парусами детства», который построен по индивидуальному проекту за счёт собственных средств застройщика.
На территории миниполиса полностью решён вопрос с парковочными местами. Вдоль железной дороги построены 4 паркинга.
Введён в эксплуатацию и функционирует первый коммерческий объект — бизнес-центр «Каскад-Альфа». В настоящее время начато строительство медицинского центра.
В миниполисе предлагаются готовые квартиры по $1200-1400/кв.м.
При 30-процентной оплате стоимости квартиры застройщик предлагает рассрочку платежа до декабря 2020 года. На это время можно заключить договор найма жилого помещения, жить в нём, ежемесячно платить арендную плату, которая зависит от суммы первоначального взноса (за «двушку» примерно $200, «трёшку» — порядка $300) и выплачивать остаток стоимости жилья. При погашении долга квартира оформляется в частную собственность жильцов.
Дом на Разинской
Из Фрунзенского района направляемся в Московский. Выезжаем на проспект Дзержинского.
Сворачиваем на улицу Щорса.
18-этажный каркасно-блочный одноподъездный
Дом запроектирован с подземным паркингом и отдельным входом.
Застройщик объекта — ООО «БелБизнесРесурс» (дочерняя компания ООО «Айрон»).
Объект запланирован к сдаче в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.
В доме представлен широкий выбор однокомнатных квартир-студий общей площадью 41 кв.м. При полной оплате цена квадратного метра составляет $1200 (до 17-го этажа) и $1230 (18-й этаж). «Двушку» площадью 49 и 50 кв.м с кухней-гостиной можно купить за $1180/кв.м и $1210/кв.м. «Трёшка» с кухней-гостиной площадью 72 кв.м обойдётся в $1100/кв.м и $1130/кв.м. Квартиры реализуются по жилищным облигациям.
Первоначальный взнос составляет 30% от стоимости квартиры. До конца 2018 года застройщик предлагает рассрочку платежа. В этом случае стоимость «квадрата» увеличивается на $30.
Дом на улице 2-й Щорса
Далее направляемся к
Срок сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2018 года.
При одновременной полной оплате цена квадратного метра одно- и двухкомнатных квартир составляет $1200, трёхкомнатных — $1150 и $1180.
Жилой комплекс в районе улиц Алибегова — Брыля
Выезжаем на проспект Дзержинского и движемся к станции метро «Михалово».
В рамках реализации
В строящемся монолитно-каркасном доме № 22 по генплану, который предполагается к сдаче в эксплуатацию в I квартале 2019 года, в продаже остались только трёхкомнатные квартиры. Сегодня купить «трёшку» можно по $1100-1130/кв.м.
Комплекс расположен в привлекательном месте города. Рядом с ним расположены станции метро «Михалово» и «Петровщина». Вблизи квартала застройки протекает река Мышка, разбит сад, который вскоре превратится в современный парк с аттракционами.
Внутри комплекса построен детсад.
Комплекс имеет закрытую территорию и хорошую обеспеченность парковочными местами — надземные стоянки и многоуровневый паркинг.
Застройщиком проекта выступает компания «Топзапэлектро».
ЖК «Петровщина»
Стройплощадка жилого квартала «
В настоящее время реализуется I очередь строительства — 6-подъездный каркасно-блочный жилой дом.
На первом этаже дома переменной этажности запроектированы торговые помещения, на втором — офисные. Жилые этажи начинаются с третьего этажа.
Между 3-м и 4-м подъездами будет пешеходная арка на уровне 1-го этажа.
Застройщиком выступает компания «Айрон». Дом запланирован к сдаче в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Благодаря этому здесь есть большой выбор квартир.
Сегодня в доме можно купить одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатную квартиру. При 100-процентной оплате цена квадратного метра «однушки» составляет $1200, «двушки» (две планировки) — $1200 и $1130, «трёшки» (две планировки) — $1070 и «четырёшки» — $1020.
До конца 2019 года застройщик предоставляет рассрочку платежа. При внесении первоначального взноса в размере 30% цена квадратного метра увеличивается на $20-30.
Через дорогу от дома запланировано строительство многоуровнего надземного паркинга.
В районе застройки хорошо развита инфраструктура. Рядом с жилым комплексом находится ТРЦ «Титан», ТЦ «Магнит», кинотеатр «Берестье».
Делаем остановку на пр. Дзержинского.
Здесь удаётся пообщаться с двумя девушками. Это сестры, сами уроженки Мозыря, заканчивают минские вузы, сейчас живут в общежитии. Девушки планируют остаться жить и работать в столице. Родители хотят купить им квартиру, поэтому студентки уже сейчас подыскивают для себя подходящий вариант.
— Наверное, мы будем рассматривать вариант покупки квартиры в доме на ул. 2-й Щорса. Он имеет достаточно большую степень готовности. Это подходит нам, потому что скоро мы заканчиваем учебу, — говорит Анна.
Знакомимся с молодым человеком Петром. Он работает в сфере IT-технологий, живёт на съёмной квартире и подыскивает собственное жильё.
— Пока я не определился с выбором. У нас в Минске тяжело найти хорошее жильё. Есть неплохие варианты, но пока я не готов заключать договор на строительство квартиры ни в одном из комплексов, который мы посмотрели сегодня. К сожалению, альтернативы этой экскурсии по знакомству с новостройками у нас в Минске нет, — говорит Петр.
Жилая застройка на Зубачёва
Наш маршрут лежит в Октябрьский район города, в Курасовщину. Здесь в границах пер. 3-го Зубачёва — 3-го Брестского пер. — ул. Зубачёва запланировано строительство трёх 10-этажных каркасно-блочных жилых домов.
Частный сектор будет постепенно сноситься.
В ближайшее время в продажу поступят квартиры в третьем доме по генплану.
Объект запланирован к сдаче в I квартале 2019 года.
Наша экскурсия заканчивается, где и начиналась — на площадке у станции метро «Академия наук».
Судя по хорошему настроению людей в автобусе, можно предположить, что все они остались довольны экскурсией. Кто-то, возможно, выбрал себе квартиру, а кто-то ещё подумает и посоветуется со своими домочадцами. Но, в любом случае, мероприятие было для всех очень полезным.
Задаю вопрос своей соседке. Вампонравилась экскурсия, выбрали себе что-нибудь?
—Экскурсия очень понравилась. Но мне с этим надо ещё переночевать! — отвечает она.
—Леонид, ну а выостановились на каком-нибудьварианте?—задаю вопрос своему соседу.
—Мы и раньше задумывались о квартире на Грушевке. Сейчас я проехал, посмотрел. Посоветуюсь ещё с женой. По всей видимости, остановимся на этом районе,—отвечает Леонид.
Подхожу к семейной паре и спрашиваю:
— Вам понравилась экскурсия?
— Мы очень довольны экскурсией, особенно работой менеджеров и агентов компании «Твоя столица». Нам предоставилимногоинтересной информации. Спасибо организаторам за это путешествие. Проехав сегодня по новостройкам, мы уже определились с выбором!— отвечает жена.
Следующая автобусная экскурсия состоится в апреле.
Фото: Павел Садовский
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Новостройки Минска и пригорода с ценой метра от $740 в одной экскурсии: какие квартиры быстро раскупают и почему люди ищут жилье за МКАДом
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