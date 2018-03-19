В Беларуси выросли тарифы на проезд в поездах городских и региональных линий экономкласса

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20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление от 21 декабря 2017 года №61 "О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 года №29", которое предусматривает установление новых тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

Так, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены до номинала, удобного для оплаты, - на 2-6%. Они действуют с 20 марта. Также с сегодняшнего дня выросли тарифы на проезд в поездах региональных линий экономкласса - на 24%.

Новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях начнут действовать с 1 апреля и увеличатся на 24% и 32% в сравнении с действующими.

Как рассказали в МАРТ, уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. "Решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. От уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке", - пояснили в министерстве.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в предыдущий раз повышались в 2015 году.-0-