Занятия в Минском государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности переносятся с 21 марта на воскресенье, 25 марта. Об этом студенты узнали из объявления, вывешенного в колледже.



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В объявлении также сказано, что занятия в четверг, 22 марта, начнутся позже обычного, в 12.55. Причина переноса занятий — участие колледжа в республиканских мероприятиях. Интересно, что переносят занятия на день, когда в Минске будет проходить праздничный митинг и концерт в честь 100-летия БНР.

Администрация колледжа объясняет, что День Воли здесь не при чем. А по субботам студенты и так учатся, поэтому перенести занятия на субботу невозможно.

— Это никак не связано с Днем Воли. Сейчас проходят военные учения и завтра и послезавтра мы отправляем с нашей базы военнообязаных . Я не могу обеспечить завтра образовательный процесс, поэтому завтрашние занятия переносятся на воскресенье, а в четверг занятия начнутся позже, — объясняет директор колледжа Ольга Рунец.