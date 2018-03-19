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Занятия в колледже перенесли на воскресенье, 25 марта. "Это никак не связано с Днем Воли"
20.03.2018 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Занятия в Минском государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности переносятся с 21 марта на воскресенье, 25 марта. Об этом студенты узнали из объявления, вывешенного в колледже.
В объявлении также сказано, что занятия в четверг, 22 марта, начнутся позже обычного, в 12.55. Причина переноса занятий — участие колледжа в республиканских мероприятиях. Интересно, что переносят занятия на день, когда в Минске будет проходить праздничный
Администрация колледжа объясняет, что День Воли здесь не при чем. А по субботам студенты и так учатся, поэтому перенести занятия на субботу невозможно.
— Это никак не связано с Днем Воли. Сейчас проходят военные учения и завтра и послезавтра мы
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Администрация колледжа объясняет, что День Воли здесь не при чем. А по субботам студенты и так учатся, поэтому перенести занятия на субботу невозможно.
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