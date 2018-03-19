Два признака подозрительности для крипты и токенов. Нацбанк дополнил антиотмывочную инструкцию

Национальный банк дополнил Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, прописав в ней подходы к контролю операций с криптовалютой и токенами. Соответствующее постановление правления №62 опубликовано Национальным правовым порталом.



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В инструкции , утвержденной постановлением правления Нацбанка №818 от 24 декабря 2014 г. перечислено более сорока признаков подозрительных финансовых операций.

К примеру, это перечисление или получение клиентом банка суммы, превышающей 1000 базовых величин (1 БВ — 24,5 рубля), если участник операции — офшорная компания; необоснованное увеличение оборотов по текущему счету клиента более чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными оборотами; представление клиентом вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить; невозможность связаться с клиентом по указанным им адресам и телефонам; невозможность установления контрагентов клиента или несоответствие представленных клиентом сведений о стороне по сделке имеющейся у банка информации и др.

Теперь в инструкции есть и пункты, касающиеся подозрительных операций с криптовалютой и токенами.

Во-первых, это осуществление клиентом операции в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, связанной с покупкой или продажей токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, если это не обусловлено характером деятельности клиента или отсутствует источник происхождения денежных средств.

Во-вторых, вопросы будут при операции в размере, близком или превышающем 1000 базовых величин, связанной с покупкой-продажей токенов у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий. «Выявление таких операций, осуществляемых при использовании банковских платежных карточек посредством систем дистанционного банковского обслуживания, глобальной компьютерной сети Интернет и мобильной связи, осуществляется на стадии последующего контроля», отмечено в инструкции.

Документ вступает в силу 28 марта, как и декрет №8 о развитии цифровой экономики.

Нацбанк уже обращал внимание на несколько принципиальных моментов, связанных с криптовалютами.

- Единственным законным платежным средством на территории Беларуси остается белорусский рубль.

- На территории Беларуси сфера обращения токенов будет ограниченной. Декрет № 8 не предусматривает возможности совершать сделки по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранная валюта, электронные деньги, другие токены. Запрещается также использование валюты в расчетах между резидентами Беларуси в сделках с криптовалютами, за исключением операций с операторами криптоплатформ.

- Б анки до лжны регламентировать контроль за совершением операций с криптовалютами и иными цифровыми знаками в рамках законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Платежи юрлиц за токены смогут осуществляться по сделкам, заключенным через резидентов ПВТ; платежи физлиц — путем перечисления денег на банковские счета или электронные кошельки владельцев токенов, операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, зарубежных торговых площадок.

- Операции с токенами по своей сути являются высокорисковыми и носят, как правило, спекулятивный характер. Риски связаны с отсутствием четкого и понятного механизма формирования их цены, надлежащих гарантий по защите прав и законных интересов держателей токенов, в частности по погашению обязательств перед ними. Банкам регулятор рекомендует повышать финансовую грамотность своих клиентов в этом вопросе, разъяснять им, что владельцы токенов берут на себя все возможные риски, совершая соответствующие операции.

Зампредправления НББ Сергей Калечиц также пояснял суть изменений в Инструкцию: « Нормы разработанной инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения дополняются положениями об отнесении операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют к лицам, работе с которыми банком присваивается высокий риск по профилю клиента, а систематически осуществляемые клиентами банка финансовые операции с цифровыми знаками — к операциям повышенного риска. Это означает, что банк должен уделять таким клиентам повышенное внимание. Он должен проводить расширенные процедуры идентификации, чаще обновлять и верифицировать идентификационные данные, проводить мониторинг операций в режиме текущего контроля ».