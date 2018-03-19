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Курсы валют на 20 марта 2018 года: доллар и евро подорожали, курс российского рубля снизился

20.03.2018 14:11 — Новости Экономики | news.21.by  
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Курсы валют на 20 марта 2018 года: доллар и евро подорожали, курс российского рубля снизилсяВо вторник, 20 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе.

По итогам торгов 20 марта установлены следующие курсы валют:

- курс доллара США по сравнению с предыдущими торгами повысился на 0,0005 BYN ( 0,03%) и был зафиксирован на уровне 1,9641 BYN/USD;

- курс евро стал выше на 0,0155 BYN  ( 0,64%) и по итогам торгов составил 2,4241 BYN/EUR;

- курс российского рубля уменьшился на 0,0087 BYN (-0,26%) за 100 RUB и теперь равен 3,4029 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 20 марта составил 30,650 млн. BYN, увеличившись по сравнению с предыдущими торгами (20,642 млн. BYN).

Объем торговли евро составил 16,571 млн. BYN, что ниже объема торгов в понедельник (25,341 млн. BYN).

Объем торговли российским рублем по сравнению с торгами 19 марта тоже уменьшился и составил 16,904 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 27,497 млн. BYN).

 
 
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Во вторник, 20 марта, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на текущей неделе
 
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