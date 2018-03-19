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Две страны - две экономики. Лукашенко готов поддержать создание министерства цифровой экономики

20.03.2018 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики. Как передает БЕЛТА, об этом президент заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что предложения о создании министерства цифровой экономики ему поступают. «Скорее всего, я такое решение поддержу», — отметил он.

По информации TUT.BY, речь идет о создании нового министерства на базе Министерства связи и информатизации, а не Министерства экономики.

Разработку декрета о цифровой экономике президент назвал примером творческого подхода в своей работе. Беларусь стала первой страной, рискнувшей и принявшей серьезные решения по развитию IT-технологий, цифровой экономики.

Глава государства подчеркнул, что по прошествии короткого времени становится понятно — попали в точку, за этим будущее. «Такой элемент творческого риска у политика должен присутствовать всегда», — считает Лукашенко.

 
 
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По информации TUT.BY, речь идет о создании нового министерства на базе Министерства связи и информатизации, а не Министерства экономики.
 
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