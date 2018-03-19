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Солигорские власти разрешили митинг в День Воли

20.03.2018 17:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Солигорский райисполком дал добро на проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской народной республики, сообщает Белорусский независимый профсоюз (БНП).


Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Организаторы — горожане Николай Зимин, Валерий Горбацевич и Николай Шаровар — планируют провести митинг на стадионе «Строитель» 25 марта с 14.00 до 16.00.

Сейчас они занимаются оформлением договоров с МВД, МЧС и медиками.

По словам лидера БНП Николая Зимина, власти не разрешили использовать на митинге звукоусилительную технику и мегафоны.

Напомним, ранее власти разрешили отпраздновать 100-летие БНР в Минске, Бресте власти разрешили проведение фестиваля в День Воли — с концертом, ярмаркой и флагами">Бресте, Гродно и других городах. Организаторам акции в Витебске милиция выставила счет за свои услуги в размере почти 600 рублей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На митинге не разрешили использовать звукоусилительную технику и мегафоны.
 
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