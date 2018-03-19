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Солигорские власти разрешили митинг в День Воли
20.03.2018 17:01 — Новости Экономики | Tut.by
Солигорский райисполком дал добро на проведение праздничной акции в честь 100-летия Белорусской народной республики,
Организаторы — горожане Николай Зимин, Валерий Горбацевич и Николай Шаровар — планируют провести митинг на стадионе «Строитель» 25 марта с 14.00 до 16.00.
Сейчас они занимаются оформлением договоров с МВД, МЧС и медиками.
По словам лидера БНП Николая Зимина, власти не разрешили использовать на митинге звукоусилительную технику и мегафоны.
Напомним, ранее власти разрешили отпраздновать 100-летие БНР в
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На митинге не разрешили использовать звукоусилительную технику и мегафоны.
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