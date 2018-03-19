"Наличие здесь Inditex нам только на пользу". В Green City открылся второй Reserved в Минске

Сегодня в ТРЦ Green City в Каменной Горке открылся второй в Минске магазин Reserved. TUT.BY узнал, чем он отличается от первого и на какой поток посетителей в нем рассчитывают. Мы также посмотрели, какие еще магазины сегодня заработали в Green City.





Сегодня в торговом центре прошло техническое открытие. Проще говоря, тут подняли роллеты, которые разделяют два пусковых комплекса. Одним из первых в этой части Green City открылся магазин польского бренда Reserved, который в Беларуси развивает группа компаний «Рапа». Ей в том числе принадлежит сеть Green и торговый центр «Скала».

Бренд-менеджер группы компаний «Рапа» Анна Мазовка говорит, что магазин занял площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.





Он выполнен в новом концепте. Например, тут более удобная развеска вещей для покупателей, а некоторые стенды напоминают собой шкафы, в которых собрано по несколько вариаций комплектов одежды.





Новый концепт позволил разместить на 1,5 тысячах «квадратов» практически то же количество вещей, что и на 2,5 тысячах «квадратов» в Galleria Minsk. Сейчас тут около 40 тысяч единиц товара: 45% из них — мужская одежда, 55% — женская.

А вот детского здесь не продается. Анна это объясняет как меньшим размером магазина, так и вопросами сертификации детского товара, которая в Беларуси сложнее, чем в той же России. Например, на маленьких детей у нас может продаваться только одежда из 100% хлопка. «Соответственно, мы блокируем некоторые модели», — говорит она.





Коллекции в два минских магазина Reserved будут приходить синхронно и по одним ценам. В Green City рассчитывают как минимум на тот же поток, что и в Galleria Minsk. А это 10 тысяч человек ежедневно.

— Когда заработает весь торговый центр, рассчитываем, что будет больше. Потому что рядом два больших «спальника» и выезд из города. Огромный трафик дает также конечная станция метро, — поясняет Мазовка.





В первом Reserved из 10 человек покупку делает в среднем 1,3 человека. Они покупают примерно по две вещи на общую сумму около 85 рублей. Во втором Reserved рассчитывают на большее.

От себя отмечаем, что трафик в Green City может быть более качественным и потому, что здесь может быть меньше подростков, которые заходят в магазины, но ничего там не покупают. Анна Мазовка добавляет, что этот торговый центр, скорее, будет больше рассчитан на семейный отдых.

— И наличие того же «Индитекса» здесь нам только на пользу. По наполнению торгового центра, по моему мнению, они здесь вобрали все самое лучшее, что на сегодняшний день есть в Беларуси: это Inditex, Mango и мы, — говорит Анна.





К слову, Mango откроется в марте прямо напротив Reserved. Сегодня же в Green City начали работать некоторые обувные и магазины одежды. Например, тот же Opinions, «Мегатоп», Love Republic и Sasch.

























Торжественное же открытие Green City пройдет в день запуска магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Это планируют сделать в апреле.

Напомним, Green City на выходе из метро «Каменная Горка» начали строить еще в 2012 году. Тогда это был совместный проект россиянина Николая Ивановского и Президентского спортивного клуба. В 2015 году в эксплуатацию ввели офисное здание и гостиницу. Но из-за финансовых проблем у Ивановского стройка встала, и начиная с 2016 года торговый центр постепенно выкупил соучредитель Технобанка Игорь Курач. Основные решения он принимает совместно со своим братом Александром.

В 2017 году тут открылся гипермаркет Green, а в перспективе появится кинотеатр, фудкорт, детский центр и центр спортивных магазинов. Но уже сегодня средняя посещаемость торгового центра составляет около 19 тысяч человек в сутки. Инвестиции в проект оцениваются в 100−115 миллионов долларов.