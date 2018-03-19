Лукашенко: Историю о создании БНР знать надо, но гордиться теми событиями не стоит

Историю о создании Белорусской Народной Республики знать надо, но гордиться теми событиями не стоит. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 марта во время встречи с творческой молодежью, передает БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Глава государства обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация весьма противоречива. С одной стороны, создатели Белорусской Народной Республики хотели независимости для страны, с другой — они были готовы просить в этом деле помощи у кого угодно, однако потом снова бы оказались под сапогом.

Он подчеркнул, что умные люди должны знать правду о тех событиях. «Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо, — отметил президент. — Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса».

«В истории любого государства были разные события. Возьмем Германию: у них было страшное событие, которое будут помнить все поколения, — оттуда пришла война. Они уничтожили миллионы ни в чем не повинных людей. Это холокост не только для евреев, но и для всего мира, особенно для нашего славянского, — сказал Александр Лукашенко. — Во имя чего они это делали? Во имя счастья своего немецкого народа. Они шли сюда, чтобы иметь ресурсы, технологии и так далее. Они, наверное, тогда считали, что поступают правильно. С нашей точки зрения, это варварство, это негодяи».

Президент обратил внимание, что прошло время и в Германии уже не гордятся этим периодом в жизни страны. «Они же не гордятся, что во времена Гитлера были построены шикарные автобаны, что они там создали мощнейшую экономику, наших людей, украинцев, русских, поляков сгоняли туда, и они там ни за что работали, пока могли передвигаться», — констатировал глава государства.

И в белорусской истории, наверное, были определенные ошибки, отметил он. «Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. Большевики разогнали съезд (Первый Всебелорусский съезд. — Прим. БЕЛТА), испугавшись, что эта часть империи может отколоться. Беларусь ценнейшая для них была территория, они боялись ее потерять», — пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, большевики были готовы предоставить Беларуси определенную независимость и даже разрешили проводить этот съезд, однако, как только заметили, что звучат призывы отколоться от всей страны, они его разогнали. «Не потому что не хотели дать белорусам какую-то волю, свободу. Они испугались, что вообще потеряют Беларусь, и немцы или другие враги будут под Смоленском, а то и под Москвой», — сказал президент.

Вместе с тем, по мнению главы государства, решение создателей БНР просить помощи у Германии не могло в полной мере обеспечить независимость Беларуси. «От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Можно это и так расценивать. Но я просил бы не судить их строго, потому что нас там не было и мы это не переживали психологически, не понимаем, что тогда происходило. Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», — считает Александр Лукашенко.

«Не надо это педалировать, даже если вы очень ненавидите все русское — а с этого все начиналось, — сказал глава государства. — Русские — это наши братья. Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна. Так и мы же не святые. На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги. Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь».

Александр Лукашенко заявил, что он более чем кто-либо является сторонником суверенитета и независимости Беларуси. «Потому что это моя работа. Я как главный здесь руководитель должен обеспечить суверенитет и безопасность», — подчеркнул он.

есть. И не надо под видом какого-то БНР, БССР или чего-то ломать. Да, это было в нашей истории. И мы должны адекватно это оценивать: вот это — плохо, это — совсем плохо, это — надо понимать, а это — надо ценить", — резюмировал белорусский лидер.