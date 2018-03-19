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"Главное, чтобы никто не тронул театр". Президент - о подготовке к празднованию Дня Воли

20.03.2018 20:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью 20 марта прокомментировал подготовку к празднованию 100-летия БНР.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Касаясь празднования 100-летия БНР, президент признался, что руководителям органов власти поручил не вмешиваться в обсуждение этих процессов. «Пусть они сами разберутся. Хотят они возле Оперного театра — пускай собираются», — сказал Александр Лукашенко. Главное, отметил он, чтобы был порядок и никто не тронул сам театр, передает БЕЛТА.

Глава государства также отметил, что не против демонстраций и уличных шествий. Однако, убежден он, ни к чему хорошему они не приводят. «Не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия. Не потому что я их боюсь. Пройдут по улице, по Минску — переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет, как двадцать лет тому назад», — подчеркнул президент.

Во всех этих вопросах необходимо быть очень аккуратными и потому, что ситуация вокруг страны очень напряжена, считает Александр Лукашенко. «Вы видите: Америка, Запад схлестнулись с Россией, в Украине война, Прибалтика, не знаю, зачем, развивает свои вооруженные силы. И мы между ними — островок стабильности. Если только хоть на минуту расслабимся — оторвут голову, и даже не почувствуем», — обратил внимание глава государства.

"Надо беречь то, что сегодня есть. И не надо под видом какого-то БНР, БССР или чего-то ломать. Да, это было в нашей истории. И мы должны адекватно это оценивать: вот это - плохо, это - совсем плохо, это - надо понимать, а это - надо ценить", - резюмировал белорусский лидер.

Напомним, 20 марта Мингорисполком отказал всем заявителям в проведении шествия в Минске на День Воли, 25 марта. Однако ранее городские власти разрешили провести концерт возле Большого театра оперы и балета. Принять участие в концерте приглашены Игорь Ворошкевич и группа «Крама», Кася Камоцкая с песнями группы «Новое Небо», Петр Клюев с белорусскоязычными хитами XXI века, лидер группы «Дай Дорогу!» Юрий Стыльский, популярные группы Akute, «РСП», Dzieciuki. Организаторы продолжают вести переговоры с известными белорусами, которые могли бы выступить 25 марта.

Кроме концерта в Минске запланирован ряд мероприятий с участием представителей властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Касаясь празднования 100-летия БНР, президент признался, что руководителям органов власти поручил не вмешиваться в обсуждение этих процессов.
 
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