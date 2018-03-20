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Bulba теперь Ventures. Основатель Maps.me и Aimatter создал в Беларуси инвесткомпанию

21.03.2018 07:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Основатель MAPS.ME и AIMATTER Юрий Мельничек и его партнер Андрей Авсиевич, ранее — топ-менеджер компаний «Атлант-М» и «Трайпл», открыли в Беларуси инвестиционную компанию Bulba Ventures.


Юрий Мельничек. Фото: TUT.BY

Как сообщается в пресс-релизе компании, Bulba Ventures интересны белорусские стартапы с сильной технической составляющей. Мельничек и Авсиевич будут инвестировать в проекты на ранних этапах. До пяти стартапов могут получить поддержку в первый год работы компании.

Bulba Ventures сконцентрируется на белорусских стартапах в области машинного обучения, на стыке реального сектора экономики и IT. «Оба партнера активно вовлечены в развитие и продвижение проектов в портфеле компании. У стартапов будет прямой доступ к технической и бизнес-экспертизе IT-предпринимателей для развития своих продуктов. Помимо этого, компания готова помогать стартапам с привлечением талантов и PR», — говорится в сообщении.

«Беларусь недооценена иностранными инвесторами. Создание инвестиционной компании здесь, в Минске, — отличная возможность для нас повлиять на изменение этой ситуации. Я вижу большой потенциал у белорусского стартап-сообщества. Вместе с партнером мы развиваем те проекты, за которыми видим будущее в мировом масштабе», — комментирует Юрий Мельничек.

В активе Юрия Мельничка — два громких «экзита» белорусских проектов. MAPS.ME была продана в ноябре 2014 года Mail.Ru Group, а AIMATTER - Google в августе 2017. Последняя сделка стала исторической для отечественной IT-индустрии: это была первая покупка отечественного стартапа Google.

В стартовом портфеле у партнеров компании два проекта. OneSoil — платформа для точного земледелия. WANNABY — стартап в области компьютерного зрения и электронной коммерции.

 
Теги: Минск
 
 
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Bulba Ventures сконцентрируется на белорусских стартапах в области машинного обучения, на стыке реального сектора экономики и IT.
 
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