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На разрешенном властями концерте в Киевском сквере 24 марта выступит Дмитрий Войтюшкевич
21.03.2018 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
На концерте, организованном партией КХП-БНФ, 24 марта в Киевском сквере выступит Дмитрий Войтюшкевич, сообщает
Концерт начнется в 12.00 и продлится до 16.00. Кроме Войтюшкевича в нем примут участие Андрей Такинданг, Сергей Черняк, Дмитрий Захаревич, Евгения Козлова. Также, как сообщают организаторы, выразили желание участвовать барды Андрей Мельников и Владимир Осадчий.
Партия КХП-БНФ, возглавляемая Зеноном Позняком, разрешение от Мингорисполкома на проведение митинга и концерта в Киевском сквере 24 марта в честь 100-летия БНР
Организаторы продолжают вести переговоры с известными белорусами, которые могли бы выступить 25 марта. На проведение шествия в День Воли город
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Концерт начнется в 12.00 и продлится до 16.00. Кроме Войтюшкевича в нем примут участие Андрей Такинданг, Сергей Черняк, Дмитрий Захаревич, Евгения Козлова.
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