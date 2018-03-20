На разрешенном властями концерте в Киевском сквере 24 марта выступит Дмитрий Войтюшкевич

На концерте, организованном партией КХП-БНФ, 24 марта в Киевском сквере выступит Дмитрий Войтюшкевич, сообщает bnr100.org .



Фото: Герман Сачук, TUT.BY

Концерт начнется в 12.00 и продлится до 16.00. Кроме Войтюшкевича в нем примут участие Андрей Такинданг, Сергей Черняк, Дмитрий Захаревич, Евгения Козлова. Также, как сообщают организаторы, выразили желание участвовать барды Андрей Мельников и Владимир Осадчий.

Партия КХП-БНФ, возглавляемая Зеноном Позняком, разрешение от Мингорисполкома на проведение митинга и концерта в Киевском сквере 24 марта в честь 100-летия БНР получила в начале марта. Как сказал заместитель председателя партии Сергей Попков, концерт станет прологом к праздничному концерту 25 марта у Большого оперного театра. В нем Войтюшкевич участвовать не сможет — у него концерт в Варшаве. На сцену у Большого театра выйдут Игорь Ворошкевич и группа «Крама», Кася Камоцкая с песнями группы «Новое Небо», Петр Клюев с белорусскоязычными хитами XXI века, лидер группы «Дай Дорогу!» Юрий Стыльский, популярные группы Akute, «РСП», Dzieciuki, дочь музыканта Лявона Вольского Адэля выступит с песнями отца , у которого в этот день концерт в Белостоке.

Организаторы продолжают вести переговоры с известными белорусами, которые могли бы выступить 25 марта. На проведение шествия в День Воли город разрешение не дал .