Лукашенко улетает в Грузию

Александр Лукашенко 22−23 марта совершит официальный визит в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Программой визита запланированы официальные переговоры с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе речь пойдет о расширении ассортимента и объемов поставляемой продукции, развитии производственной кооперации, создании совместных предприятий, взаимодействии в науке, образовании и медицине, сферах транспорта и логистики, реализации инфраструктурных проектов.

Президенты также обсудят вопросы сотрудничества в области политики, контакты стран на международных площадках, ситуацию в мире и регионе. По итогам переговоров планируется подписание ряда международных документов.

Кроме того, планируются встречи президента Беларуси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Одновременно с мероприятиями в рамках официального визита президента Беларуси в Тбилиси пройдут Дни Минска и грузинско-белорусский бизнес-форум.

Напомним, в прошлый раз президенты Беларуси и Грузии встречались в марте 2017 года, двусторонняя встреча глав государств продолжалась более трех часов.

Визит президента Беларуси в Грузию будет вторым по счету. Первый раз в этой стране Александр Лукашенко побывал в апреле 2015 года .