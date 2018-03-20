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Комиссия - трижды проголосовавшему активисту: это не могло повлиять на результаты голосования
21.03.2018 11:25 — Новости Экономики | Tut.by
Активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук получил ответ из Минской городской комиссии, куда его жалобу
Напомним, активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук смог
Минская городская избирательная комиссия проверила факты, изложенные в жалобе активиста. По ее данным, полученным из объяснительных, которые написали члены комиссий, на участке № 68 активист получил бюллетень после предъявления паспорта и договора найма жилого помещения. О том, что Кравчук проголосовал и внесен в дополнительный список голосования, комиссия уведомила его участок в Нарочи, где он прописан.
«Указанные действия комиссии не противоречат избирательному законодательству», — говорится в ответе.
Еще на двух участках № 64 и № 73 (школа № 185 и № 201) Кравчуку, как утверждают в комиссии, бюллетени выдали после предъявления паспорта и слов активиста, что он «фактически проживает в этот период в Минске». Хотя по закону бюллетень ему могли выдать только после документального подтверждения регистрации в округе голосования.
По мнению комиссии, данный факт свидетельствует о «несоблюдении порядка проведения процедуры включения гражданина в списки голосования дополнительно».
«Однако этот факт не мог повлиять на результаты голосования на избирательных участках № 64 и № 73», — считают в комиссии.
Кравчук же считает, что своим ответом комиссия признала факт нарушения.
— Это радует. Самое интересное то, что я якобы в двух случаях «упросил» членов комиссии выдать мне бюллетень! Какие «сердобольные» наши женщины из избирательных комиссий, — говорит Денис Кравчук. — На моем видео четко видно, что я никого не просил внести меня в дополнительный список! В школе № 201 члены комиссии ничего не смогли мне ответить на вопрос про то, каким образом мне выдали бюллетень. Это не ответ, а отписка. Наказание, как можно понять из ответа комиссии, никто не понесет. Это просто полное безобразие. Планирую вместе с правозащитниками составить и направить в СК еще одну жалобу.
Заявление и видео,
По мнению председателя комиссии Зинаиды Жаголкиной, избирательный процесс на всех указанных участках проходил «в полном соответствии со статьей 52 Избирательного кодекса: бюллетени выдавались на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах, после предъявления паспорта или иного документа».
«Данная информация подтверждена наблюдателями политических партий и общественных организаций», — считает председатель комиссии Зинаида Жаголкина.
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Активист Денис Кравчук планирует вместе с правозащитниками составить и направить в СК еще одну жалобу.
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