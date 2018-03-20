Комиссия - трижды проголосовавшему активисту: это не могло повлиять на результаты голосования

Активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук получил ответ из Минской городской комиссии, куда его жалобу перенаправил СК . В комиссии считают, что «несоблюдение порядка проведения процедуры включения гражданина в списки голосования дополнительно не могло повлиять на результаты голосования на избирательных участках».



Фото: Денис Кравчук

Напомним, активист гражданского движения «Дзея» Денис Кравчук смог три раза проголосовать на разных участках Минска, не имея даже столичной прописки. Перед тем как идти голосовать, молодой человек поставил в паспорт специальную отметку «000−179», о которой узнал из соцсетей. Денис решил провести эксперимент: поставил себе в паспорт эту отметку и пошел голосовать в школы и гимназии. В гимназии № 4 ему выдали бюллетень, и он проголосовал. Удалось это сделать и в школах № 185 и № 201. Весь процесс он снимал на видео.

Минская городская избирательная комиссия проверила факты, изложенные в жалобе активиста. По ее данным, полученным из объяснительных, которые написали члены комиссий, на участке № 68 активист получил бюллетень после предъявления паспорта и договора найма жилого помещения. О том, что Кравчук проголосовал и внесен в дополнительный список голосования, комиссия уведомила его участок в Нарочи, где он прописан.

«Указанные действия комиссии не противоречат избирательному законодательству», — говорится в ответе.

Еще на двух участках № 64 и № 73 (школа № 185 и № 201) Кравчуку, как утверждают в комиссии, бюллетени выдали после предъявления паспорта и слов активиста, что он «фактически проживает в этот период в Минске». Хотя по закону бюллетень ему могли выдать только после документального подтверждения регистрации в округе голосования.

По мнению комиссии, данный факт свидетельствует о «несоблюдении порядка проведения процедуры включения гражданина в списки голосования дополнительно».

«Однако этот факт не мог повлиять на результаты голосования на избирательных участках № 64 и № 73», — считают в комиссии.





Кравчук же считает, что своим ответом комиссия признала факт нарушения.

— Это радует. Самое интересное то, что я якобы в двух случаях «упросил» членов комиссии выдать мне бюллетень! Какие «сердобольные» наши женщины из избирательных комиссий, — говорит Денис Кравчук. — На моем видео четко видно, что я никого не просил внести меня в дополнительный список! В школе № 201 члены комиссии ничего не смогли мне ответить на вопрос про то, каким образом мне выдали бюллетень. Это не ответ, а отписка. Наказание, как можно понять из ответа комиссии, никто не понесет. Это просто полное безобразие. Планирую вместе с правозащитниками составить и направить в СК еще одну жалобу.

Заявление и видео, поданные в милицию кандидатом в депутаты, активистом движения «За Свободу» Никитой Семененко, РУВД переслало во Фрунзенскую избирательную комиссию. Оттуда пришел ответ.

По мнению председателя комиссии Зинаиды Жаголкиной, избирательный процесс на всех указанных участках проходил «в полном соответствии со статьей 52 Избирательного кодекса: бюллетени выдавались на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах, после предъявления паспорта или иного документа».

«Данная информация подтверждена наблюдателями политических партий и общественных организаций», — считает председатель комиссии Зинаида Жаголкина.