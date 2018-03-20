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"Пинскдрев" с милицией ищет людей в масках, которые в Сети призывали не покупать продукцию фабрики

21.03.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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К созданию и распространению видеозаписи, на которой четыре человека в масках делают заявление о неудовлетворительных условиях труда на предприятиях холдинга «Пинскдрев» и призывают не покупать мебель фабрики, причастны неустановленные лица. К такому выводу пришло руководство «Пинскдрева» — и 13 марта обратилось в Пинский ГОВД с просьбой установить причастных к распространению заведомо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации компании, и привлечь их к установленной ответственности.


Фото: скриншот видео

Холдинг «Пинскдрев» опровергает информацию, представленую в данной видеозаписи. По словам генерального директора холдинга Александра Судника, на «Пинскдреве» сертифицирована система управления охраной труда (СУОТ) на базе международных принципов ОНSAS (СТБ 18 001), она внедрена в 31 подразделении общества. В сентябре 2017 года в холдинге проводился инспекционный аудит СУОТ экспертами-аудиторами БелГИМ. Аудиторы подтвердили эффективность проводимой работы в области охраны труда и соответствие системы управления охраной труда требованиям СТБ 18 001.

На предприятии, говорит руководство, также «применяются различные меры материального и морального стимулирования работников за содействие нанимателю в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда». Это и ежемесячные премии тем, кто соблюдает все требования по охране труда, и применение коэффициента к зарплате в том числе за отсутствие нарушений требований по охране труда, трудовой и общественной дисциплины, и другие меры поощрения.

Что касается продукции, то мебель «Пинскдрев» производится в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) и гармонизированными межгосударственными стандартами ГОСТ 16 371−2014 «Мебель. Общие технические условия» и ГОСТ 19 917−2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Она поставляется в 42 страны, 34% от общего объема экспорта приходится на страны Евросоюза: Италию, Австрию, Францию, Данию и др. Качество мебели подтверждают и многочисленные победы холдинга «Пинскдрев» в престижных международных и республиканских конкурсах.

Напомним, 8 марта в группе «Совет рабочих Пинскдрева — сопротивление» в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором четверо неизвестных в масках призывают россиян не покупать продукцию ЗАО «ХК «Пинскдрев». На видео один из четырех человек зачитывает текст обращения, в котором упоминаются несчастные случаи на предприятии, критикуются условия труда, а также ставится под сомнение качество выпускаемой продукции. Кроме того, авторы перечислили свои требования: вдвое повысить зарплату всем работникам холдинга, выплатить все долги пострадавшим от взрыва завода ДСП, создать независимый профсоюз и «настоящие комиссии по охране труда», провести полную ревизию оборудования, условий труда, а также передать «Пинскдрев» государству.

Напомним, с начала года в холдинговой компании «Пинскдрев» произошло два несчастных случая. 19 января в производственном цехе ООО «Шперплат» был смертельно травмирован движущимися частями оборудования 38-летний лущильщик шпона. 2 марта на лесобирже утонул 37-летний термообработчик древесины.

25 октября 2010 года в результате взрыва на участке по производству древесных топливных гранул пострадал 21 работник предприятия: 2 человека погибли на месте, еще 12 умерли в больницах Пинска, Бреста и Минска. Пятеро пострадавших остались инвалидами.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В холдинге "Пинскдрев" не знают, кто причастен к созданию и распространению видеозаписи, на которой четыре человека в масках делают заявление о...
 
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