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Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций вложил 430 тысяч долларов в агродроны

21.03.2018 12:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций вложил 430 тысяч долларов в научно-производственную компанию по разработке беспилотников сельскохозяйственного назначения «АгроДронГрупп», сообщается в пресс-релизе Фонда.

Инвестиции планируется использовать для финансирования капитальных затрат по проекту и расходов, направленных на его развитие и масштабирование. В Беларуси будет также создано конструкторское бюро и налажено производство беспилотников для рынков близлежащих стран.

«АгроДронГрупп» занимается созданием системы мониторинга состояния посевных площадей и здоровья растений с использованием дронов со спецоборудованием. Собранные замеры и снимки передаются в разработанную компанией платформу, которая на выходе предоставляет пользователям наглядную структурированную информацию и рекомендации по проведению сельскохозяйственных работ. Технология, считают разработчики, позволяет сельскохозяйственным предприятиям повысить урожайность, минимизировать затраты при обработке растений средствами защиты, уменьшить вредное воздействие агрохимии на здоровье человека, а также сократить издержки.

Бизнес-модель «АгроДронГрупп» не ограничена продажей беспилотников. Компания планирует создать платформу-агрегатор для поставщиков и потребителей сельхозданных, благодаря которой пилоты дронов смогут продавать свои услуги сельхозпроизводителям, а клиенты из сельскохозяйственной отрасли получать необходимые им сведения в удобном формате.

Компания уже осуществляет первые продажи услуг для агропроизводителей и готова к запуску серийного производства.

«Сделка с «АгроДронГрупп» стала первой инвестицией Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций. Мы рассчитываем, что в перспективе такие проекты смогут занять заметную долю не только на локальном рынке, но и в международном масштабе»– прокомментировал заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

«Опыт российских коллег по становлению венчурной экосистемы и структурированию сделок очень полезен для нашей страны именно сейчас в свете последних инициатив по поддержке сферы высоких технологийМы получаем необходимые знания и компетенции по продвижению эффективного современного финансового инструмента по поддержке достойных белорусских стартапов и инновационных разработок», – отметил директор Белинфонда Дмитрий Калинин.

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - первый венчурный фонд с государственным участием в Беларуси. Основан в декабре 2016 года. Инвесторами фонда выступили Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК, которые на первом этапе инвестировали в размере 50%, 49% и 1% соответственно. Управляющими партнерами «Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций» являются ООО «Инфрафонд РВК» и Белорусский инновационный фонд.

Размер Фонда составляет 1,4 млрд российских рублей. Он инвестирует в стартапы, в основе которых лежит инновационная технология, разработанная в Беларуси или России. Фонд может вкладывать до 4,8 млн белорусских рублей в один проект. Вклад осуществляется путем вхождения в уставный капитал, предоставления конвертируемых займов или других инструментов венчурного финансирования. В сделках Фонда также используется международная практика составления акционерных соглашений.

 
 
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Инвестиции планируется использовать для финансирования капитальных затрат по проекту и расходов, направленных на его развитие и масштабирование. В Беларуси...
 
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