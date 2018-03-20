В Минске задержаны активисты, собиравшиеся на шествие 25 марта

В Минске задержаны активисты, входящие в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслав Сивчик, Максим Винярский. Об этом TUT.BY сообщил активист Леонид Кулаков.

«Только что арестовали Максима Винярского. Он выгуливал собаку во дворе своего дома и там его взяли. Сейчас его везут в Первомайское РОВД вместе с собакой», — написал у себя в Facebook Кулаков.

Кулаков добавил, что сестра Винярского, сообщившая ему о задержании, просила Кулакова подъехать в РОВД и забрать собаку. Но он боится выходить из дома, чтобы его не задержали.

Поступают также сообщения о задержании Владимира Некляева. Его телефон недоступен.

Николай Статкевич сейчас дома. Как рассказала его супруга Марина Адамович, он не планирует выходить из дома в ближайшие дни, чтобы избежать задержания. Она также добавила, что кроме Сивчика в Минске задержан Владимир Некляев.

Напомним, вчера стало известно, что Мингорисполком ответил отказом на все заявки о проведении шествия 25 марта. Заявители — представители ряда организаций, входящих в Белорусский национальный конгресс, передали в исполком письмо от Николая Статкевича, в котором он заявил, что все равно выйдет 25 марта на шествие.

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